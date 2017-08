Florista indica o tipo de buquê para presentear pessoas com alergia

O workshop de arranjo floral ministrado pela personal flower Angélica Kudiess na terça-feira, 8, durou três horas e reuniu clientes do centro de beleza Galeria, interessadas no tema.

Após Angélica explicar o início da sua atuação na área, as participantes comprovaram in loco a montagem de arranjos de perfis variados, do tradicional ao montado na água.

Sem pretensão de ser exaustiva, a oficina propôs ao final a montagem de uma presilha floral, desafio aceito de cara pelas clientes.

Regina Nunes participou da composição de um arranjo e de uma presilha

As participantes foram supreendidas ainda com um coquetel e levaram para casa a presilha e o certificado de participação na oficina.

Para quem não esteve lá, a florista detalha algumas dúvidas aqui abaixo:

Qual o pré-requisito para se montar um arranjo - Ter sensibilidade para dar harmonia e organizar de forma criativa elementos que já tenham uma beleza natural. Saber combinar cores e formas para realçar a beleza deles e gostar de trabalhar com materiais vivos, perecíveis e delicados também é importante.

Cinco elementos imprescindíveis para montar um arranjo - Arranjo na água: um vaso com água. Arranjo seco - espuma floral. Para todos os arranjos, folhagens, flores, tesoura de poda ou uma faquinha sem serra. Outro elemento para os arranjos na água é um conservante floral, que vai alimentar e conservar as plantas, e evitar a proliferação de bactérias e insetos.

Folhagens podem ser uma opção de arranjo para pessoas com alergia



Uma dica de arranjo para quem tem alergia - O arranjo pode ter no lugar das flores um coquetel de folhagens, que não têm fragrância. Cactus e suculentas têm tom e formatos inusitados, podem ser uma opção pessoas para presentear pessoas com alergia. No caso de flores, use as que têm pouco ou sem perfume, com tom suave e sem pólen visível. Evite lírios, narcisos, astromélias, girassois, margaridas e jasmim. Calla ( popular copo-de-leite), orquídea, tulipas, gérberas e amarílis têm menos perfume e são mais indicadas. Tons degradês e com maior variedade de cores e formatos e alturas diferentes são agradáveis aos olhos



Um tipo de arranjo que agrada todos de cara - É um pouco mais difícil de definir. Mas buquê sempre vai bem, o que tenho percebido é que tons degradês e com maior variedade de cores e formatos e alturas diferentes são agradáveis aos olhos.

Fale com a Angélica no Instagram @angelicakudiess



