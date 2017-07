Recusa

Boa praça, o escritor/surfista William Finnegan topou tudo, menos posar para uma foto no irregular piso de Paraty simulando estar em cima de uma prancha. "Aí foi demais", justificou.

Roubo culto

Na semana passada, um carro com 150 livros de Scholastique Mukasonga (da Editora Nós) foi roubado na estrada para Paraty. Até hoje ninguém sabe onde o carregamento foi parar.

