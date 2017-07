Flip abre com recital inspirado no personagem Policarpo Quaresma

O pianista, compositor e arranjador André Mehmari apresenta hoje (26), às 21h30, o recital Suíte Policarpo na abertura da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A suíte, feita especialmente para a festa, é inspirada no mundo de Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, escritor carioca homenageado na edição deste ano da festa. O show ocorrerá no Auditório da Praça. A entrada é livre.

Segundo o músico, o recital composto por quatro movimentos (modinha, valsa, dobrado e maxixe) está relacionado à obra de Lima Barreto e ao momento em que ele viveu, entre o fim do Império e a chamada Primeira República.“As temáticas estão ligadas, sobretudo, a questões de mestiçagem e da identidade do Brasil. Isso tudo em contraste com informações e músicas da Europa. Diria que o tema da suíte é o piano brasileiro, um instrumento europeu tocando uma música mestiça”, disse.

O pianista vai interpretar também obras de Ernesto Nazareth, contemporâneo de Lima Barreto. Será vendido CD com a suíte feita pelo pianista para a Flip, que vai até domingo (29).

Casa Ruth Guimarães

A sede do Instituto Silo Cultural, criado em 2001 em Paraty, será transformado a partir de amanhã (27) na Casa Ruth Guimarães. O instituto trabalha pela preservação da cultura caiçara.

A homenagem à escritora Ruth Guimarães faz parte do projeto do instituto Assim na Serra como no Mar e reúne uma intelectual de alma caipira com elementos da cultura caiçara. Segundo o criador do instituto, Luís Perequê, Ruth registrou em vários de seus escritos os traços culturais similares do caiçara e do caipira. O projeto é realizado desde 2011.Nascida em Cachoeira Paulista e morta em 2014, a escritora Ruth Guimarães foi aluna de Mário de Andrade e amiga de outros grandes escritores nacionais, como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Antonio Candido. Ruth é a homenageada do Silo na Flip 2017.

Para fazer o contraponto com o mar, a Casa Ruth Guimarães vai apresentar ao público atrações caiçaras e caipiras de Ubatuba (SP). Da programação constam leitura de textos de Ruth, apresentação de palhaços, exibição de documentários. Uma exposição sobre a vida e obra da escritora. que traz a coleção completa dos 45 livros publicados, além de vídeos, áudios, fotos e trechos de alguns de seus trabalhos. A exposição é coordenada pela tradutora e escritora Júnia Botelho, filha da homenageada, e será aberta amanhã (27), às 10h.

Na sexta-feira (28) , o filho da escritora, Joaquim Maria Botelho, vai mediar discussão sobre a obra da mãe, em mesa que contará com a participação do ator e escritor Lázaro Ramos.

Luís Perequê, informou que, por meio do Silo Cultural, foi implantada em 2005 a Rede de Cultura Caiçara, que abrange a região compreendida entre a Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, até a Baía de Paranaguá, no Paraná, passando por São Paulo. O trecho reconhecido por pesquisadores como cultura caiçara se estende pelos três estados.

“É a ideia de a gente não transformar tudo em entretenimento. Ou seja, o que é manifestação cultural, o que tem sua raiz no religioso, por exemplo, não podemos deixar que tudo isso se transforme em entretenimento para turista, porque essas coisas são manifestação de um lugar, independentemente de ter turista ou não. Isso é a religiosidade de um povo”, afirmou Luís Perequê.

No sábado (29), escritores de Ubatuba terão a oportunidade de se encontrar com Joaquim Maria Botelho, que é crítico literário e foi presidente da Associação dos Escritores do Brasil. O encerramento da reunião estará a cargo do grupo musical Fandango Caiçara de Ubatuba, que reúne mestres e aprendizes do ritmo musical que representa a cultura tradicional local.

No domingo, às 13h30, a Banda Musical Lira Padre Anchieta de Ubatuba acompanha os escritores em um cortejo pelas ruas do centro histórico, saindo do Território da Flipinha, espaço da Flip dedicado ao público infantil e juvenil.

