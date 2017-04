Flip 2017 anuncia a escritora Scholastique Mukasonga

Scholastique Mukasonga será atração da Flip deste ano, anunciou a organização do evento nesta segunda-feira, 17. Autora nascida em Ruanda e radicada na França, ela ganhou vários prêmios. Mukasonga terá os livros Nossa Senhora do Nilo e A Mulher dos Pés Descalços publicados no País, pela editora Nós, com tradução da poeta Marília Garcia.

De origem tutsi -a etnia massacrada no genocídio de Ruanda, em 1994-, a autora fugiu do país dois anos antes do crime humanitário. Ela cruzou a fronteira de Ruanda com o Burundi a pé. Mukasonga tematiza o genocídio em seus livros. A Flip será realizada entre 26 e 30 de julho. Neste ano

