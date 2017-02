Flavia Freire, ex-moça do tempo do 'JN', pede demissão da Globo

A jornalista Flavia Freire anunciou aos colegas na quarta-feira, 8, seu pedido de demissão da Globo. Flavia estava na emissora há quase 20 anos e passou por diversas funções, dentre elas a de apresentadora do tempo no "Jornal Nacional".

Ela teve participação no "Jornal Hoje", substituiu Cesar Tralli e Carlos Tramontina no "SPTV" e apresentou também o "Hora 1" em algumas ocasiões. Flavia chegou a ser cotada para o cargo de correspondente da Globo em Lisboa, mas a ideia não se concretizou. Agora, ela se muda para a capital portuguesa com o filho e o marido.

A assessoria de imprensa da emissora afirma que o contrato de Flavia se encerraria em alguns dias, e, "por conta de um projeto pessoal, ela pediu para não renová-lo."

A jornalista fez um post no Instagram para anunciar a mudança. "Minha família linda: O motivo de tudo! O motivo de ter escolhido fechar um ciclo de muitas conquistas e realizações pra começar outro, com a mesma disposição e o mesmo entusiasmo."

