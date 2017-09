FIT: nesta quinta-feira tem 'Dom Quixote' e 'Delírios' no Sucata Cultural

Nesta quinta-feira (21/09), o Festival Internacional de Teatro - FIT traz a Dourados os espetáculos 'Dom Quixote', com a Fundação Nelito Câmara, e 'Delírios', da Cia Theastai, ambas de Mato Grosso do Sul. As peças são gratuitas e serão apresentadas às 15h e às 20h, respectivamente, no espaço Sucata Cultural.

O FIT vai até o dia 30 de setembro e está trazendo a Dourados espetáculos de vários estados brasileiros e um da Argentina, incluindo dramas, infantis, comédias e clowns.

O FIT é realizado pela Coordenadoria de Cultura da UFGD e tem como finalidade estimular a reflexão sobre o fazer artístico e sobre as condições de produção/percepção de signos e significados nas artes cênicas. Buscando inovação de linguagens e experimentações, atualizando e capacitando artistas e públicos, a programação do Festival sempre inclui, além de apresentações, oficinas, palestras e workshops.

Informações do FIT na Coordenadoria de Cultura pelo telefone 3410-2872 ou pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br.

A programação completa e os postos de venda encontram-se no site do Festival: https://www.fitdourados.com/.



VEJA A PROGRAMAÇÃO DE 22 A 24 DE SETEMBRO



ESPETÁCULOS GRATUITOS

22/09/2017

18:00 | Shopping Avenida Center - Gratuito

ESPETÁCULO "AMIZADE É UMA COISA FARINHA É OUTRA"

Coletivo Moenda de Teatro / MS

23/09/2017

17:00 | Parque dos Ipês - Gratuito

ESPETÁCULO "AS AVENTURAS DO FUSCA A VELA"

Grupo Ueba Produtos Notáveis / RS

24/09/2017

17:00 | Parque Rego d'agua - Gratuito

ESPETÁCULO "SANCHO PANÇA - O FIEL ESCUDEIRO"

Associação Tropa Trupe / RN



ESPETÁCULOS PAGOS

22/09/2017

20:00 | Teatro Municipal

ESPETÁCULO "DEMASIADO TARDE"

La Aldea Compañia Teatral / ARG

23/09/2017

20:00 | Teatro Municipal

ESPETÁCULO "PROVISORIAMENTE NÃO CANTAREMOS O AMOR"

Traço Cia de Teatro / SC

24/09/2017

20:00 | Teatro Municipal

ESPETÁCULO "O CASAL PALAVRAKIS"

Ato Cia Cênicas / RS



WORKSHOP - PAGO

23/09/2017 - R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia entrada)

13:30 - 17:30 | Sucata Cultural

Workshop: NARRATIVA CORPORAL

La Aldea Compañia Teatral / ARG

