FIT começa nesta quinta-feira com o espetáculo 'Dissolva-se-me'

Começa nesta quinta-feira (14/09) as apresentações do 8ª Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT), realizado pela UFGD. Às 20h, no Teatro Municipal de Dourados, com ingressos a R$ 16,00 (inteira) e R$ 8,00 (meia entrada), será apresentada a peça 'Dissolva-se-me', do Lume Teatro de São Paulo.

Nestes dias de Festival, a cidade será palco de espetáculos oriundos de 7 estados brasileiros e um da Argentina, incluindo dramas, infantis, comédias e clowns. Serão cobrados ingressos para as apresentações noturnas do Teatro Municipal e no Sucata Cultural. Os demais espetáculos são gratuitos e acontecerão na Feira Central, Parque dos Ipês, Parque Rego D’água e Shopping Avenida Center.

INGRESSOS À VENDA

Os ingressos para os espetáculos do FIT já estão sendo vendidos na Banca do Jaime (Av. Marcelino Píres, 1737 - Centro) e no Sucata Cultural (R. Onófre Pereira de Matos, 815 - Centro). Crianças de 0 a 2 anos não pagam entrada e têm direito à meia entrada crianças de 03 a 12 anos; estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino da primeiro, segundo e terceiro graus mediante a apresentação da Carteira de Identificação Estudantil; Pessoas com deficiência e Jovens de 15 a 29 anos de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

NOVIDADES

Este ano, o FIT-Dourados traz algumas novidades. Além do Pre-FIT que aconteceu no feriado, o evento traz um espaço temático para crianças, onde os pais poderão deixar os filhos, de 4 a 8 anos, enquanto assistem aos espetáculos noturnos no Teatro Municipal que tenham classificação etária.

Com o tema “Descobrindo as letras e artes”, o espaço funcionará no dias 14 e de 22 a 30 de setembro, sempre meia hora antes e meia hora depois da duração do espetáculo. O espaço temático ficará localizado na Academia Douradense de Letras (Parque dos Ipês) e as crianças irão desenvolver diversas atividades lúdicas como jogos, desenhos e contação de histórias.

O FIT é realizado pela Coordenadoria de Cultura da UFGD e tem como finalidade estimular a reflexão sobre o fazer artístico e sobre as condições de produção/percepção de signos e significados nas artes cênicas. Buscando inovação de linguagens e experimentações, atualizando e capacitando artistas e públicos, a programação do Festival sempre inclui, além de apresentações, oficinas, palestras e workshops.

Informações do FIT na Coordenadoria de Cultura pelo telefone 3410-2872 ou pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br.

A programação completa e os postos de venda encontram-se no site do Festival: https://www.fitdourados.com/.



PROGRAMAÇÃO DE 14 A 17 DE SETEMBRO



ESPETÁCULOS PAGOS NO TEATRO MUNICIPAL E NO SUCATA CULTURAL

Na quinta-feira (14/09) haverá a apresentação do espetáculo 'Dissolva-se-me', do Lume Teatro/SP. Na sexta-feira (15/09), será a vez de 'Meu mano Humano', da Cia Última Hora/MS. No sábado (16/09), será a abertura oficial com a apresentação de 'Os Corcundas', do Circo do Mato/MS e no domingo (17/09), haverá a peça 'Kartas de uma boneka viajante', da Cia do Abração/PR.

No Sucata Cultural, na sexta-feira (15/09), haverá a reapresentação do 'Dissolva-se-me' (sessão com lugares limitados).



APRESENTAÇÕES GRATUITAS

As intervenções gratuitas acontecerão na Feira Central no sábado (16/09), às 17h, com a apresentação do espetáculo 'Tekoha - ritual de vida e morte do Deus pequeno', com o Imaginário Maracangalha/MS e, no domingo (17/09), às 10h, com a peça 'A coragem que conserva os dentes', com o Coletivo Clandestino/MS.



DEBATES

Sexta-feira (16/09), às 10h, no Teatro Municipal, haverá o debate sobre Políticas Culturais 'Café, tereré e prosa' com o Circo do Mato e o Imaginário Maracangalha. A entrada é gratuita.



SARAU

Também está previsto para este final de semana, o Sarau 8º FIT - DITIRAMBO, às 22h na Casa dos Ventos

