'Fiquei com muita vergonha', diz Sabrina Sato sobre declaração de Duda Nagle

Na última segunda-feira, 24, Duda Nagle foi ao Encontro e, durante uma conversa sobre homofobia no futebol, deu uma declaração confusa.

"No futebol, isso acaba sendo uma forma de extravasar. Por exemplo, o termo 'viado' pode ser reciclado no sentido de o 'veado', bicho, ele é heterossexual, normalmente, e ele tem um postura assustada. Então dá para você brincar com isso, até porque acho que o humor é fundamental para você transmitir uma mensagem positiva com leveza e atingir mais pessoas", disse o ator no programa.

Sabrina Sato, namorada de Duda, participou do Programa do Porchat para comentar o assunto. "Eu fiquei com muita vergonha quando eu vi. Eu falei 'meu amor, por que você disse aquilo?". Ai ele disse 'não deu tempo de explicar'."

Porchat brincou com a colega de Record TV e disse que quando Sabrina fica com vergonha do que a pessoa falou, é porque a situação é grave. Em seguida, os dois ligaram para Duda, que teve espaço para se justificar. Enquanto ele falava, Sabrina interrompeu para avisar: "ninguém tá conseguindo entender nada".

Veja Também

Comentários