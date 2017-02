Fiorella Mattheis completa 29 anos e ganha buquê gigante de Pato

Nesta sexta-feira, 10, Fiorella Mattheis comemora 29 anos. De presente, ela ganhou um buquê de rosas gigante do marido, Pato. "Obrigada meu Deus por tantas bênçãos e oportunidade de viver essa vida com saúde, alegria e muito AMOR", agradeceu a atriz.

"Só tenho a agradecer a minha família que me ampara, meus amigos que me fazem sorrir e meu amor que me enche de sonhos". O jogador de futebol também postou uma foto para comemorar o aniversário da mulher.

"Me diga como não apaixonar por este sorriso, este jeito tão doce? Como não lembrar desse beijo? Como não acordar pensando em você e em como você se encaixa direitinho no meu coração?", escreveu Pato. "Sou abençoado de poder ter você na minha vida!"

