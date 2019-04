A final do The Voice Kids será no domingo, 14, e os finalistas são Raylla Araújo, Luiza Barbosa e Jeremias Reis, que somaram a maior pontuação. Reality tem apresentação de André Marques, com Thalita Rebouças nos bastidores e direção-geral de Flavio Goldemberg. Os técnicos são Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.