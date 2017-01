Fim de semana tem slow movement, um encontro de consciência corporal e do alimento

Com gastronomia, dança e arte unidos, o Slow Movement é um evento que reúne esses três universos em uma moldura ainda mais intimista. É que o espaço escolhido para sediar a primeira edição do evento é o ateliê da mãe de Maria Elvira e Paulo Machado, os profissionais que vão ministrar o curso aqui em Campo Grande.

Nas palavras dos realizadores, "o conteúdo do curso parte de exercícios da consciência celular do nosso corpo até o aprendizado da germinação de sementes. O tempo deste trabalho é muito importante, pois não se trata de um tempo frenético. Buscamos aprofundar a pesquisa da célula (nossa menor unidade no corpo) e da semente em relação ao movimento de dançar e de trabalhar na cozinha. Como podemos trabalhar com menos esforço de movimento?"

A ideia é utilizar o movimento de forma eficiente e prazerosa. Por isso é pedido que os participantes usem roupas confortáveis para que possam sentar no chão e dançar juntos. Não há restrição de nível técnico de dança. O objetivo é explorar o movimento próprio que cada corpo produz.

SERVIÇO

13, 14 e 15 de janeiro de 2017

13/01 – 16h às 20h (sexta-feira)

14/01 – 16h às 20h (sábado)

15/01 – 10h às 14h (domingo)

Carga horária: 12 horas – c/ entrega de certificados

Programação:

Paulo Machado vai ensinar no sábado o preparo de pratos com conceito Raw Food e Vegan

Primeiro Dia

16h – suco verde de boas vindas;

16:15 às 18:30 – aula de consciência corporal com introdução e experimentação de estudos da embriologia + dança com Mareu Machado;

18:45 – coquetel "Comida para a Vida" por Chef Paulo Machado

Segundo Dia

16h – Oficina de cozinha com brotos, Pancs (plantas alimentícias não convencionais) e germinados;

17h – Aula de consciência corporal/educação somática + Dança com Mareu Machado;

19h – preparo de pratos utilizando conceitos de Raw Food & Vegan, ervas, especiarias e Slow Food.

Terceiro Dia

10h – Aula de consciência corporal/educação somática + dança com Mareu Machado;

12h – aula e preparo de banquete com pratos naturais assinados pelo Chef Paulo Machado.

Local: Múltiplo Ateliê

Rua Resedá, 495 - Cidade Jardim -Campo Grande – MS - (67) 99929-5051

Serão enviados uma ficha de inscrição e confirmação do depósito por e-mail.

Valor: R$320.

