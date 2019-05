Fim de semana tem Pixote, Eduardo Costa e Luccas Neto; Confira as dicas de atrações na Capital

Grupo Pixote, Luccas Neto e Eduardo Costa irão agitar o fim de semana de Campo Grande - Foto: Reprodução

Maio chegou, e para iniciar o mês das mães com muita diversão, a Capital oferece diversas opções de programas para o entretenimento da população. Selecionamos os principais eventos para quem pretende se divertir com a família e amigos, como shows musicais, teatro, exposição, stand-up comedy e gastronomia. Tome nota e se programe para o evento que mais tem a ver com você. Confira agora em mais uma agenda cultural:

SEXTA-FEIRA:

Evento: Show de Eduardo Costa

Eduardo Costa volta para Campo Grande. O sertanejo apresenta seu novo show, "Na Fazenda" nesta sexta-feira (3) no Ondara Palace. O mineiro que tem sucessos como “Olha Ela Aí”, “Os 10 Mandamentos do Amor” e “Sapequinha” promete um show diferenciado e com a temática mais rural.

Horário: 22h

Local: Ondara Palace - Av. Des. Leão Neto do Carmo - Jardim Veraneio



Evento: 1º Festival de Orquídeas

No primeiro fim de semana de maio acontece primeiro festival de orquídeas de Campo Grande. O evento contará com grande variedade de orquídeas, mudas de orquídeas, material de apoio para cultivo e cursos rápidos de cultivo de orquídeas.

Horário: 10h

Local: Ostetto Orquídeas - Av. América, 619

Evento: Lançamento do livro "Nossas Crônicas"

Durante o lançamento do livro, os autores apresentarão diálogos argumentativos, versando sobre os temas, Conceito do gênero literário, Definições sobre os estilos: Argumentativa; Jornalística; Lírica e Histórica; Processo de criação de um texto de narrativa crônicas e principais diferenças entre os gêneros Crônica e Conto; A influência de cronistas consagrados na criação literária dos autores do livro. Haverá bate papo com a plateia, perguntas e respostas sobre o tema.

Horário: 19h

Local: Sesc Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

Evento: Stand-up com Thiago Ventura

Thiago Ventura é Administrador formado, fez oficina de improvisação teatral e faz Stand Up Comedy desde 2010 atendendo empresas e o publico aberto.

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira, S/N

SÁBADO

Evento: Show de Pixote

O grupo de pagode que possui inúmeros sucessos nas rádios de todo o País estará fazendo show na Capital trazendo a sua mais nova turnê.

Horário: 22h

Local: Jeremias - R. Brilhante, 2128

Evento: II Pantanal Steak Festival

Depois do sucesso do ano passado, o Bosque dos Ipês traz a segunda edição do evento de churrasco.

Horário: 11h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Consul Assaf Trad, Nº 4796

Evento: Oficina de Contação de Histórias

Oficina de contação de histórias para aqueles que querem se enveredar pela linguagem da arte narrativa. Voltado para adultos (artistas, educadores, pais, etc).

Horário: 14h

Local: Leparole Livraria - Euclides da Cunha 1.126

Evento: Exposição 'Floresta Encantada' com Ana Ruas

No primeiro sábado de maio, a oficina de desenho para crianças será ministrada pela artista plástica Ana Ruas, que está com exposição “Floresta Encantada”, aberta para visitações no Sesc Cultura, até o dia 06 de julho. Neste caso, a faixa etária para participar é de 5 a 10 anos, as demais oficinas são para crianças com idade entre 04 e 07 anos.

Horário: 15h30

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, nº 2270

Evento: Luccas Neto com os Aventureiros

Um show pensado para todas as crianças aventureiras que seguem o nosso foca predileto. Isso mesmo, irreverente como sempre, Luccas Neto leva aos palcos as brincadeiras e as aventuras do seu canal em uma empolgante história com muitas surpresas.

Horário: 19h

Local: Ginásio Dom Bosco - 14 de Julho, 5200

Evento: Saltos de Bungee Jumping

Para quem gosta de aventura, o sábado terá saltos com uma equipe especializada e preparada para levar o melhor para quem quer se divertir com segurança.

Horário: 15h

Local: Autódromo Internacinal De Campo Grande - BR-262, KM 12

Evento: Show de Larissa e os Pexe

A banda traz muita música ao vivo para a população com um repertório que abrange o rock, blues, pop e jazz.

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís - Av. Noroeste, 5140

DOMINGO

Evento: Espetáculo 'Encontro das Tribos'

O projeto organizado pela Cia. Dançurbana apresenta a temporada de maio com a convidada do mês Estúdio Isa Yasmim, apresentando o espetáculo de dança 'Encontro das Tribos'. Dias 03, 04 e 05 de maio.

Horário: 18h30

Local: Casa de Ensaio - Rua Visconde de Taunay, 203

Evento: Show de Gilson Espíndola





Todo domingo de maio Gilson Espíndola faz ensaio aberto, para a gravação do DVD 40 anos de música. Com entrada gratuita!

Horário: 19h

Local: Bar Genuíno - Aporé, 97

Evento: Arena Bosque - Chapeuzinho Vermelho

Todos os domingos, a Turma do Bagacinho faz a festa no Bosque. Para este domingo, "Chapeuzinho Vermelho".

Horário: 15h30

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Consul Assaf Trad, Nº 4796