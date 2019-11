Fim de semana tem o "7º Festival Brincaturas e Teatrices" com diversas atrações e entrada gratuita

Serão realizadas oficinas, apresentações culturais, palestras, rodas de conversas e outras atividades - Foto: Divulgação/Assessoria

Já tem programação para este fim de semana? Para quem ainda não se decidiu, a Casa de Ensaio promove gratuitamente amanhã (2) e no domingo (3), a sétima edição do "Festival Brincaturas e Teatrices". A edição traz o discurso "Nós dizemos não ao preconceito", com atividades e pesquisas direcionadas e que homenageiam o Nordeste. Serão realizadas oficinas, apresentações culturais, palestras, rodas de conversas e outras atividades. Confira a programação completa:

Sábado:

A programação começa a partir das 14h com a exibição de vídeos produzidos pelos alunos da Casa de Ensaio em 2019. Das 14h15 às 14h30 os alunos do projeto "Brincaturas & Teatrices" apresentam o Ato Artístico "Vou me embora para Pasárgada", com direção de Laís Dória.

Das 14h30 às 15h45, Leonardo Mareco ministra uma oficina de "Lambe Lambe". Das 15h às 16h, Nathália Flores Soares realiza uma palestra sobre "Feminismo e Cultura: uma leitura a partir de Heloísa Buarque de Holanda".

Também das 15h às 16h, vai ter uma oficina de aboios, cavalo marinho e coco de roda, com Jonas Guedes. Das 16h às 17h20, Nuala Lobo Cambará, Pamella Yule e Felipe Hespporte (Drag Queen Andromeda Black) realizam uma roda de conversa sobre "Feminismo, Gênero e Diversidade", com a mediação de Marcos Mattos.

As apresentações culturais começam às 17h30, com a apresentação de canto de Lauanne Ferraz. Às 17h45, o grupo Hands Up apresenta a coreografia "Elo". Em seguida, às 17h50, a Soma Cia de Dança apresenta a coreografia "O que fica de mim; Relacionamento; Introspecto".



Às 18h05, o artista Jonas Guedes leva ao palco a coreografia "Aboios, cavalo marinho e coco de roda". Já às 18h15, o grupo Armazém 67 apresenta "Stronger".

O palhaço Beicozin apresenta a esquete "Tem menina na lona", às 18h20. Depois, às 18h30, Contempurban apresenta "Modo automático". Às 18h40, os alunos do projeto "Brincaturas & Teatrices" levam ao palco o Ato Artístico "Pé no Chão". Mandacaru encerra a noite com um show de forró, a partir das 19h15.

Domingo:

A programação de domingo será aberta às 14h, com a exibição de vídeos de aulas do projeto "Brincaturas & Teatrices". Em seguida, às 14h30, alunos desse mesmo projeto, apresentam o Ato Artístico "Sonho Meu". Luiz Carvalho realiza uma palestra, às 15h, sobre o tema "Uma, três mulheres negras: feminismo e memória em Conceição Evaristo, Elza Soares e Rosana Paulino". Às 16h, Juliano Pedrozo realiza uma oficina de forró.

As apresentações culturais deste dia começam às 17 horas com o grupo Versality apresentando "Bivolt". Às 17h15, tem poesia com Maria Luiza de Sá e o grupo Hands Up encena "Hands Porter". Já às 17h20, a Soma Cia de Dança leva ao palco uma de suas coreografias. Depois, às 18 horas, o Arrebol Cultural da UEMS faz uma apresentação. Os alunos do projeto ´Brincaturas & Teatrices´ encerram a programação do Festival com o Ato Artístico "Pé no Chão".

Serviço:

"Sétimo Festival Brincaturas e Teatrices"

Quando: Sábado (2) e domingo (3)

Horas: 14h às 20h

Onde: Casa de Ensaio - Rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí.

Mais informações: www.casadeensaio.org.br, pela fanpage www.facebook.com/casadeensaio/ ou pelo telefone (67) 3384-4843.

ENTRADA FRANCA!