Filmes de realidade virtual apresentam a nova tecnologia

A Mostra também está de olho nas novas tecnologias. É o que comprova a exibição, pela primeira vez no evento, de filmes de realidade virtual (virtual reality ou VR, como já ficou conhecido).

O objetivo dessa tecnologia é fazer com que o público tenha a sensação de realidade com máxima fidelidade. O resultado é conquistado por meio de um par de óculos especiais, que ajudam na ampliação do sentimento de presença de quem os usa.

"A ideia é apresentar ao público essa nova tecnologia, que traz uma linguagem também nova", comenta Renata de Almeida, diretora da Mostra. "Preferimos exibir curtas-metragens porque acredito que as pessoas ainda não estão preparadas para assistir longas nesse formato - já houve casos de enjoo relatados."

Assim, 19 curtas-metragens VR serão exibidos em salas parceiras do festival. Na programação, destaques para trabalhos já premiados em outros festivais, como Bloodless, de Gina Kim, laureado em Veneza, neste ano. Também haverá a participação de filmes brasileiros, como Fogo na Floresta e Rio de Lama, ambos de Tadeu Jungle, e Step to the Line, de Ricardo Laganaro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

