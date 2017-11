Filmes com Cauã Reymond e Isabelle Huppert estreiam nesse final de semana

O excessivo número de estreias desta semana - 13! -, não tem contrapartida na qualidade. Mas tem para todos os gostos - suspense, violência, comédia, safadeza, até religiosidade. Dois filmes destacam-se pela subversão na abordagem das relações familiares - filha e pai gay em Os Golfinhos vão para Leste e filho e pai transgênero, que virou mulher, em Lola Pater. A atriz Veronica Perrotta venceu Gramado pelo primeiro e Fanny Ardant é aquela coisa luminosa no segundo. Grande Fanny Ardant. Tem aparecido pouco, ultimamente, talvez porque anda dirigindo bastante. Lola Pater é uma celebração de suja arte como grande atriz. Barreiras - Barrage, Luxemburgo/2017, 112 min. Drama. Dir. Laura Schroeder. Com Lolita Chammah, Themis Pauwels e Isabelle Huppert.

A grande Isabelle Huppert divide a cena com sua filha, Lolita Chammah. A história é sobre mulher que volta a Luxemburgo para tentar se reaproximar da filha. O filme foi indicado pelo minúsculo país, oficialmente, um grão-ducado, para tentar uma vaga no próximo Oscar. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim.

Boneco de neve - The Snowman, Reino Unido-EUA-Suécia/2017, 119 min.Suspense. Dir. Tomas Alfredson. Com Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Mulher desaparece e a única pista é um cachecol rosa enrolado num boneco de neve. Michael Fassbender investiga o caso, que parece coisa de serial killer. O diretor sueco Alfredson fez sensação com sua história de vampiros Deixa Ela Entrar. Dessa vez, a crítica caiu matando, mas ele se defende - os produtores filmaram cenas adicionais para tornar o filme mais assustador. 16 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Morumbi Town, Pátio Higienópolis.

A Filosofia na Alcova Brasil/2016, 76 min. Drama. Dir. Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Com Henrique Mello, e Bel Friósi. A educação sexual da jovem Eugénie. O filme põe na tela o espetáculo teatral do grupo Satyros, baseado na obra do Marquês de Sade. O texto usa o sexo para contestar estruturas sociais e religiosas. O filme deve provocar polêmica porque oferece um verdadeiro festival de genitálias, de todos os tipos e tamanhos. Mas antes que alguém pense em querer proibir, olhe a censura. É para maiores, e vai quem quer. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Gabeira Brasil/2017, 75 min. Documentário. Dir. Moacyr Góes. Com Fernando Gabeira, Ferreira Gullar e Carlos Vereza. Fernando Gabeira fez sensação com sua sunga de crochê nas praias do Rio, no fim dos anos 1970. O documentário reconstitui sua trajetória desde o ativismo político na juventude. A par da personalidade do biografado, também soma a do diretor. O diretor de teatro Góes vem tentando o cinema com resultados irregulares, mas o seu Nelçson Rodrigues, Bonitinha mas Ordinária, mas era bem apreciável. Livre. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Os Golfinhos Vão Para o Leste - Las Toninas Van al Este, Uruguai-Argentina/2016, 83 min. Comédia. Dir. Gonzalo Delgado e Veronica Perrotta. Com Jorge Denevi, Veronica Perrotta e César Troncoso. Filha vem anunciar ao pai, um velho gay que sente o peso da idade, que está grávida. Ele, decididamente, não está pronto para ser avô. A codiretora Verónica Perrotta ganhou o Kikito de melhor atriz em Gramado e o filme possui certo encanto, com seu humor, e personagens transgressores. É curioso como o cinema uruguaio é centrado nessas figuras da terceira idade. Mas, aqui, o protagonismo desloca-se do velho gay, que já não é 'certinho', para a filha 'louca'. O título... Possui um significado, mas é melhor descobrir vendo. 18 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

Lygia, Uma Escritora Brasileira Brasil/2017, 75 min. Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. Com Lygia Fagundes Telles, Jô Soares e Maria Adelaide Amaral. A versão estendida, para cinema, do documentário que passou na TV Cultura. Lygia Fagundes Telles, grande escritora, conta como foi vencer o preconceito. Era tão bonita - segue sendo - que o machismo da época da sua juventude considerava um desperdício que também escrevesse. Ora vejas só... Sob múltiplos aspectos, essa mulher fez história, e o filme lembra. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Lola Pater - Lola Pater, França/2017, 95 min. Drama. Dir. Nadir Moknèche. Com Fanny Ardant, Tewfik Jallab e Nadia Kaci. Órfão procura o pai e descobre que ele virou mulher. Fanny Ardant é gloriosa no papel. 14 anos. Reserva Cultural.

Não Devore Meu Coração - Brasil/2017, 106 min. Drama. Dir. Felipe Bragança. Com Cauã Reymond, Eduardo Macedo e Adeli Gonzales. Depois de Reza a Lenda, Cauá Reymond monta de novo na motocicleta, mas a paisagem muda. Ao invés do Nordeste, a fronteira paraguaia. Guerra de gangues, e no meio a história de amor do garoto brasileiro, irmão de Cauã, pela menina paraguaia. Tradição, e modernidade. 14 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca - Espaço Itaú, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Morumbi Town, Reserva Cultural.

Ninguém Está Olhando - Nadie Nos Mira, Argentina-Brasil/2017, 112 min. Drama. Dir. Julia Solomonoff. Com Guillermo Pfening, Elena Roger e Paola Baldion. A nova realidade do cinema do Cone Sul. Mais uma coprodução brasileiro/argentina, como Invisível, já em cartaz, ou Zama, que vai estrear em janeiro. Após romper com Martin, o ator Nico decide abandonar a carreira e começar do zero, em Nova York. Outra histórias sobre comportamentos transgressores (ou libertários). 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Pai em Dose Dupla 2 - Daddy's Home 2, Estados Unidos/2017, 96 min. Comédia. Dir. Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson. Pai e padrasto dividem a criação das crianças com a mãe. Agora, os pais deles chegam para o Natal e a confusão está formada. Como se não bastassem Mark Wahlberg e Will Ferrell, o filme também tem Mel Gibson, e esse cara, sempre tão polêmico, consegue ser bom em tudo o que faz. Até como comediante? Vejamos... 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Por Que Vivemos? Nazeikiru: Nennyo Shounin to Yozaki Enjou, Japão/2017, 86 min. Animação. Dir. Hideaki Oba. Com Katsuyuki Konishi, Ayumi Fujimura e Hideyuki Tanaka. Grande sucesso no Japão, o filme conta a história do budismo através de seguidores de um de seus segmentos, o Terra Pura. A animação, sobre imagens captadas em live action, é anime de ótima qualidade, e tem a 'mensagem'. É o que os norte-americanos chamam de 'feel good movie'. Você vai se sentir melhor depois, o que não é pouca coisa nesse mundo que anda tão louco e preconceituoso. 10 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Quando o Galo Cantar Pela Terceira Vez Renegarás Tua Mãe - Brasil/2017, 70 min. Suspense. Dir. Aaron Salles Torres. Com Fernando Alves Pinto, Catarina Abdalla e Tião Ribas D'Avila. Suspense ou terror? Porteiro de prédio tem desejo por morador, a quem vive espiando. A mãe, de quem cuida, torna-se um fardo. Um filme sobre olhar(es). Pode ser interessante. 12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

A Vilã Ak-Nyeo, Coreia do Sul/2017, 129 min. Ação. Dir. Byeong-gil Jeong. Com Ok-bin Kim e Ha-kyun Shin. O cinema sul-coreano é notoriamente atraído por gêneros. Treinada para ser assassina profissional, mulher usa suas hasbilidades para enfrentar o homem que matou seu pai e seu marido. O filme esteve em Cannes, o que pode criar a expectativa de uma obra sofisticada, mas é uma sangueira só. 16 anos. Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Metrô Santa Cruz, Morumbi Town, West Plaza.