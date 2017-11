Filme sul-mato-grossense conquista dois prêmios em festival nacional

Da Redação com Assessoria

A atriz Nadja Mitidiero, que levou o prêmio de Melhor Atriz, em cena - Divulgação

Dirigido por Filipe Silveira e realizado em conjunto por três produtoras locais, o filme sul-mato-grossense Vampiros volta do 12º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo Sertões, realizado na cidade de Floriano (PI) com dois prêmios na bagagem: melhor atriz para Nadja Metidiero e melhor trilha sonora para Raphael Aguirra de Andrade.

O curta-metragem - que trata a brevidade das relações humanas, as relações líquidas, descrita pelo filósofo Zygmunt Bauman na obra O Amor Líquido -, foi rodado em Mato Grosso do Sul e contou com o apoio da Fundação Estadual de Cultura através de edital para produção de obras audiovisuais, em 2014.

Sinopse

O filme tem como pano de fundo o universo das raves e baladas de música eletrônicas, basicamente das pessoas que trocam o dia pela noite e conta a história de uma DJ de sucesso internacional, Iris, e de um bartender de boate onde ela tocou certa noite. O encontro casual dessas duas pessoas solitárias mudará drasticamente o rumo de suas vidas. Iris éa a personagem interpretada pela atriz sul-mato-grossense Nadja Metidiero, premiada no festival como melhor atriz. Para ela, "a experiência de representar uma obra local em um festival nacional e ainda voltar com o prêmio representa o amadurecimento e crescimento do cinema local. Podemos constatar dia a dia que os criadores locais têm oferecido ótimos filmes, aquecendo o mercado e ofertando ao publico produtos interessantes. Vale a pena ver e acompanhar", conclui Nadja.

A produção é da Cerrado´s Filmes, a Filmadelas Produtora e a Zion Filmes.

Ficha Técnica

Diretor: Filipi Silveira

Roteiro: Filipi Silveira

Produção Executiva: Filipi Silveira, Nadja Mitidiero e Roberto Leite

Trilha: Raphael Aguirra de Andrade

Montagem: Joaquiun Diez e Roberto Leite

Produção: Nadja Mitidiero e Caroline Merlo

Direção de Fotografia: Joaquin Diez

Som Direto: Beto Perocini e Kinho Guedes

Mixagem: Beto Perocini