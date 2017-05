Filme sobre a pecuária pantaneira será lançado no dia 19 de maio

No dia 19 de maio, durante o Encontro da Pecuária Pantaneira que acontece na fazenda Corixão será apresentando o documentário, Pecuária Pantaneira, produzido pela empresa Real H Nutrição e Saúde Animal.

O Pecuária Pantaneira nasceu com a finalidade de registrar e evidenciar os causos contados e vividos pelo homem pantaneiro, as aventuras proporcionadas pela exuberante e mundialmente conhecidas fauna e flora do Pantanal e, especialmente, demostrar como é possível manter o equilíbrio entre a natureza e a criação de rebanhos por meio da pecuária sustentável.

Motivada pela bandeira do desenvolvimento com sustentabilidade e rentabilidade na criação de rebanhos, a Real H investiu na ideia que nasceu dentro da própria empresa que, por meio do programa Pecuária Forte, já tem a tradição de fazer o registro audiovisual dos resultados obtidos no campo com a ajuda da Nutrição Funcional e da Homeopatia Populacional.

Para a produção do Pecuária Pantaneira, foram rodados mais de 400km Pantanal a dentro. As fazendas foram visitadas em duas etapas que somaram o total de 15 dias de gravação. Entre as propriedades, estão as fazendas Firme, Rodeio, Igrejinha, Karetê e a propriedade da família Abílio Leite de Barros uma das pioneiras na produção de carne orgânica no Brasil. http://www.pecuariapantaneira.com.br/

Teaser de lançamento

Veja Também

Comentários