Filme que reúne manobras de grandes skatistas do mundo é atração gratuita no MIS

Carlos Ribeiro

Recentemente alçado à condição de esporte olímpico, o skate ganha mais uma vez espaço no Museu da Imagem e do Som (MIS) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). O documentário Duets é a atração da vez na tela do MIS. A exibição acontece nesta quarta-feira (5.12), às 20 horas, com entrada franca.

Trigésimo vídeo da revista e mídia digital Transworld Skateboard, Duets retrata ao longo de 48 minutos o vasto repertório de alguns dos melhores skatistas de todos cantos do mundo, inclusive, uma dupla brasileira: Tiago Lemos e Carlos Ribeiro.

Com mais de duas décadas de vídeos de skate na mochila, a Transworld Skateboarding apresenta neste filme uma abordagem diferente da fórmula padrão de vídeo de skate. Duets apresenta cinco partes compartilhadas destacando nomes do esporte com uma trilha sonora nostálgica.

A exibição do filme mantém uma tradição no MIS: a união do esporte que mais cresceu no Brasil nas últimas décadas e o cinema. O resultado são imagens marcantes. “A galera gosta bastante de assistir aos vídeos no Museu e é muito importante para nossa cena local esse tipo de movimento”, explica João Victor Moura, skatista e curador do evento.

Duets será exibido na quarta-feira (5.12), às 20h, no MIS, no Memorial da Cultura (avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, Centro). A entrada é franca.

Confira os trailers: