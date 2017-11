Filme patrocinado pela Energisa terá sessão especial em MS

- Divulgação

Nesta quinta-feira (23) será lançado em todo o país o filme Não Devore Meu Coração, da Globo Filmes em parceria com o Canal Brasil.

A Energisa, patrocinadora do longa, tem buscado promover e realizar projetos culturais nos quatro cantos do Brasil e decidiu apoiar a produção do filme, que foi gravado na cidade de Bela Vista (MS), como forma de incentivar o cinema nacional.

O drama dirigido por Felipe Bragança, conta a história de Joca (Eduardo Macedo), um jovem de treze anos que descobre o amor quando conhece Basano (Adeli Benitez), uma menina paraguaia. No entanto, para conquistá-la, Joca passará por grandes dificuldades devido a problemas de fronteira entre Brasil e Paraguai, e a relação com seu irmão Fernando (Cauã Reymond), um homem que pertence a uma perigosa gangue de motociclistas.

O filme conta com a participação de grandes nomes do cinema e da teledramaturgia brasileira, como Cauã Reymond, Ney Matogrosso, Eduardo Macedo, Claudia Assunção, Adeli Gonzalez, entre outros.

Sessões especiais:

No próximo sábado (25), haverá uma sessão especial do filme Não Devore Meu Coração, às 19h30, no Cine São José, em Bela Vista.

Na segunda-feira (27), a Energisa realiza uma sessão exclusiva para convidados, às 20h, no Cinemark, em Campo Grande. Após o filme, haverá sessão de fotos com o diretor e elenco.