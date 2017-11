Filme 'Guigo Offline' vence prêmio do júri no Festival Mix Brasil

O Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade anunciou na noite desta quarta-feira, 22, os vencedores da sua 25ª edição. Na Mostra Competitiva Brasil, o filme "Guigo Offline", de Renê Guerra, recebeu o prêmio do júri de melhor longa-metragem.

Na cerimônia, no Centro Cultural São Paulo, foi premiado também o filme "Afronte", de Bruno Victor e Marcus Azevedo, escolhido pelo júri como o melhor curta-metragem. Além de vencer os chamados Coelhos de Ouro, as duas produções também receberão os prêmios Dotcine, CTAV e Mistika, de incentivo à realização de seus novos projetos audiovisuais, por meio de uma parceria do Festival Mix Brasil com apoiadores da área cinematográfica.

Em sua premiação, o Festival Mix Brasil lembrou ainda outros trabalhos que participaram da edição em 2017. No prêmio do júri da Mostra Competitiva Brasil para Médias e Longas-metragens, Carolina Jabor venceu o troféu de melhor direção por "Aos Teus Olhos". "Já Alguma Coisa Assim" ficou com os prêmios de melhor roteiro, para Esmir Filho e Mariana Bastos, e melhor interpretação para Caroline Abras. Na categoria, "Meu Nome é Jacque", de Angela Zoé, e "Serguei, o Último Psicodélico", de Ching Lee e Zahy Tata Purgte, tiveram menções honrosas.

Já no prêmio do júri da Mostra Competitiva Brasil para Curtas-metragens, o troféu de melhor direção foi para Andréia Pires e Leonardo Mouramateus, por "Vando Vulgo Vedita". Paulo Roberto levou o de melhor roteiro por "Stanley" e Gilda Nomacce de melhor interpretação por "Minha Única Terra é na Lua". A menção honrosa foi para "Estamos Todos Aqui", de Chico Santos e Rafael Mellim.

O Festival Mix Brasil entregou ainda prêmios elegidos pelo público. Entre os longa-metragens, "Luana Muniz - Filha da Lua", de Rian Córdova e Leonardo Menezes, venceu na categoria nacional e "Close-Knit", de Naoko Ogigami, venceu como internacional. Entre os curtas, o prêmio nacional ficou com "Estamos Todos Aqui" e o internacional ficou com "Mario, Kike e David", de Miguel Lafuente.

Confira, abaixo, outros prêmios entregues pelo festival em sua 25ª edição:

Prêmio Ícone Mix: Gus Van Sant

Prêmio Suzy Capó: peça Desmesura, do Grupo Teatro Kunyn

Prêmio Mix HIV: Meu Nome é Jacque, de Angela Zoé

Prêmio Canal Brasil de Incentivo ao Curta Metragem: Dandara, de Flávia Ayer e Fred Bottrel

Prêmio SescTV: Vaca Profana, de René Guerra

Prêmio Show do Gongo: Confessions, de Rafael Saparelli

Prêmio Ida Feldman: Maria Clara Spinelli