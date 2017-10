Filme do Pica-Pau tem estreia exclusiva no Brasil

Pica-Pau é um desenho animado extremamente popular no Brasil e, ainda hoje, é reprisado na grade da televisão aberta. Contudo, sua popularidade em outros países do mundo não é a mesma.

Tanto que Pica-Pau: O Filme, que estreia nesta quinta-feira, 5, será exibido primeiramente nos cinemas brasileiros, segundo confirmou a assessoria de imprensa da Universal Studios.

Nações da América Latina também terão exibições do filme, porém ainda não há datas confirmadas. Quanto ao resto do planeta, a assessoria disse que não há informações.

A atriz brasileira Thaila Ayala ficou com um dos papéis principais do longa que foi gravado no Canadá. O filme traz um Pica-Pau construído por computador atuando com atores de carne e osso.

Um fato curioso envolvendo a produção antes mesmo de seu lançamento é que o trailer, lançado em junho de 2016, trazia uma dublagem de todos os atores, incluindo Thaila que recebeu a voz de outra atriz. No entanto, ela mesma dubla sua personagem no longa.

