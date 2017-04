Filme do coreógrafo Ohad Naharin lota sala de cinema na abertura da Semana Pra Dança

A Semana Pra Dança deste ano celebra duas datas especiais: Os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul e o Dia Mundial da Dança, comemorado no encerramento do evento, 29 de abril / Divulgação

Na tarde de ontem (23), o Filme Gaga, O amor pela Dança, sobre o coreógrafo Ohad Naharin, trouxe um grande público para a abertura da Semana pra Dança, iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e uma das programações que comemora os 40 anos de Mato Grosso do Sul.

Ohad Naharin, diretor artístico da Batsheva Dance Company, é considerado um dos coreógrafos mais importantes do mundo. Ao conhecê-lo em um ponto crítico de sua vida pessoal, este documentário espirituoso e perspicaz encontra um homem com grande integridade artística e uma visão extraordinária. Filmado ao longo de oito anos, mistura filmagens dos ensaios íntimos, um extenso arquivo inédito e sequências de tirar o fôlego.

Duas salas de exibição foram disponibilizadas no Cinépolis do Shopping Norte Sul Plaza, fato que empolgou a bailarina homenageada Sônia Rolon. ”Ficamos muito felizes em ver a sala lotada de pessoas que gostam da dança. Meu coração está sorrindo, pois ser reconhecida e estar trabalhando até hoje com a dança. Peço ao Senhor que tire um pouco da dança de dentro de mim para que vocês conheçam a dança como eu conheço, para que vocês a amem como eu a amo. A dança é o veículo desse amor e confraternização”, afirmou na ocasião.

Junto com ela, foram homenageadas as bailarinas Léa Magrini, representada por sua filha Viviane Magrini e Neide Garrido, representada por Margareth Vidriane. Uma das precursoras da dança no Estado, Sarah Figueiró, também estava presente.

Representando a Secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande (SECTUR), a secretária-adjunta, Laura Miranda anunciou novidades para a área de dança. “Existem muitas conversas e ações de parceria do município com o governo do Estado. Hoje, a cultura é feita por quem conhece a nossa cultura. Nesta ocasião convido vocês para dar início ao planejamento do evento “Dança Campo Grande” que está previsto para retornar”, lembrou.

O Secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, agradeceu o empenho do Setorial da Dança do Estado na divulgação e participação no evento. ”Estamos vencendo a crise com criatividade. Não vamos deixar esse colapso político e moral atrapalhar nosso trabalho. Temos que deixar a esperança voltar”, finalizou.

Semana Pra Dança

Abordando por múltiplos ângulos a produção contemporânea e a integração artística, a 11ª Semana Pra Dança, realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em parceria com a Câmara Setorial de Dança de Campo Grande, reúne entre os dias 23 e 29 de abril em diferentes pontos da Capital oficinas, mostras e apresentações. A maioria com entrada franca.

A Semana Pra Dança deste ano celebra duas datas especiais: Os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul e o Dia Mundial da Dança, comemorado no encerramento do evento, 29 de abril. Na programação espetáculos e coreografias das diversas linguagens da dança, oficinas, exibição de vídeos, debates e rodas de conversas. Contará ainda com convidados nacionais e internacionais, fortalecendo o intercâmbio entre os artistas.

Veja Também

Comentários