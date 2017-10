Filme de terror é o vencedor do Festival do Rio 2017

O filme As Boas Maneiras, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, foi o grande vencedor do Festival do Rio 2017. O longa metragem, um filme de terror sobre lobisomens, conquistou cinco prêmios: melhor longa de ficção, melhor atriz coadjuvante (Marjorie Estiano), melhor fotografia (Rui Poças), prêmio da crítica Fipresci e prêmio Felix.

Os vencedores foram anunciados na noite de ontem (15), último dia da 19ª edição Festival do Rio, que apresentou quase 280 filmes, entre longas e curtas de ficção e documentários de mais de 60 países, durante dez dias. Confira a lista de vencedores:

Mostra Première Brasil

Melhor longa-metragem de ficção – As Boas Maneiras, de Juliana Rojas, Marco Dutra. produzido por Sara Silveira, Maria Ionescu, Clément Duboin e Frédéric Corvez

Melhor longa-metragem de documentário – Piripkura, de Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge. produzido por Mariana Oliva

Melhor curta-metragem – Borá, de Angelo Defanti. produzido por Sara Silveira, Bárbara Defanti e Cristina Alves

Menção Honrosa curta-metragem – Roberta Gretchen Coppola, por Vaca Profana

Merlhor direção de ficção – Lúcia Murat, por Praça Paris

Melhor direção de documentário – Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D'Alva, por Slam: Voz de Levante

Melhor atriz – Grace Passô, por Praça Paris

Melhor ator – Daniel de Oliveira, por Aos Teus Olhos e Murilo Benício por O Animal Cordial

Melhor atriz coadijuvante – Marjorie Estiano, por As Boas Maneiras

Melhor ator coadjuvante – Marco Rica, por Aos Teus Olhos

Melhor fotografia – Rui Poças, por As Boas Maneiras

Melhor montagem – Caroline Leone, por Alguma Coisa Assim

Melhor roteiro – Lucas Paraizo, por Aos Teus Olhos

Prêmio especial do júri – Slam: Voz de Levante

Mostra Novos Rumos

Melhor filme – A parte do mundo que me pertence de Marcos Pimentel. produzido por Luana Melgaço

Melhor curta – Atrito, de Diego Lima

Prêmio especial do júri – Vende-se esta Moto, de Marcus Faustini

Voto Popular

Melhor longa ficção: Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor. produzido por Carolina Jabor e Leonardo Monteiro de Barros

Melhor longa documentário: Dedo na Ferida, de Silvio Tendler, produzido por Silvio Tendler

Melhor curta: Vaca Profana, de René Guerra. produzido por Juliana Vicente

Prêmio da Crítica Fipresci

As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra

Prêmio Felix

Melhor longa de ficção: As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra. , produzido por Sara Silveira, Maria Ionescu, Clément Duboin e Frédéric Corvez

Melhor longa documentário: Queercore: How to Punk a Revolution, de Yony Leyser. produzido por Thomas Janze

Melhor curta: Sandra Chamando, de João Cândido Zacharias. produzido por Tatiana Leite

Mostra Geração

Melhor filme: Sobre Rodas, de Mauro D’Addio. produzido por Beatriz Carvalho

Menções honrosas

Historietas assombradas, o filme, de Vitor-Hugo Borges

Altas expectativas, de Pedro Antonio Paes e Álvaro Campos

