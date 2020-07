Filme de Michael Bay é vetado

O filme Songbird, do diretor americano Michael Bay sobre a pandemia do novo coronavírus, teve sua produção vetada pela Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio na quinta, 2.Segundo informe da entidade, "os produtores não foram específicos sobre seus protocolos de segurança".

O sindicato também afirmou que os produtores não se tornaram signatários do acordo sobre a volta das filmagens. Pelo cronograma da produção, os trabalhos começariam logo, uma vez que, desde dia 12 de junho, trabalhos de filmagens estão permitidos em Hollywood, mas sob regras sanitárias e de segurança, como uso de máscara, equipe reduzida no set e redução de cenas com contato físico.

