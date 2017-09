Filme Bingo - O Rei das Manhãs disputará vaga de finalista no Prêmio Goya

O filme Bingo - O Rei das Manhãs vai disputar uma vaga para ser um dos quatro finalistas na categoria de melhor filme ibero-americano no Prêmio Goya, concedido anualmente pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha. A cerimônia de premiação será no dia 3 de fevereiro de 2018.

A escolha do filme foi anunciada hoje (13) pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). A seleção e apreciação das obras foram feitas pela Comissão de Seleção do Filme Brasileiro, composta por profissionais indicados por entidades do setor audiovisual.

De acordo com a ata da comissão, a opção por Bingo – O Rei das Manhãs, após debate sobre os filmes inscritos, deve-se ao fato de o longa-metragem “ser uma obra cinematográfica com consistente marca autoral, força criativa ao apresentar um universo genuinamente brasileiro e capacidade de se comunicar com plateias de todo o mundo”.

Cinebiografia

Atualmente em cartaz nos cinemas, o filme dirigido por Daniel Rezende e protagonizado pelo ator Vladimir Brichta conta a história de Augusto, artista que interpreta Bingo, um palhaço apresentador de televisão que é sucesso absoluto. Só que o fato de estar sempre fantasiado e não ser reconhecido pelo público frustra o ator, que passa a se envolver com drogas e utiliza cocaína e crack nos bastidores do programa. O longa-metragem é a cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa de TV homônimo dos anos 1980.

Bingo foi escolhido entre 23 produções habilitadas e analisadas. O Prêmio Goya é concedido desde 1987 pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

