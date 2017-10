Filmagem de 'House of Cards' é interrompida após ataque em área próxima ao set

Robin Wright e Kevin Spacey em cena de 'House of Cards' - Netflix

As filmagens da sexta temporada da série House of Cards foram interrompidas nesta quarta-feira, 18, após o ataque de um atirador numa área próxima ao set em Baltimore, cidade do Estado americano de Maryland.

De acordo com o jornal Washington Post, o ataque, num centro de negócios da cidade, teria deixado três pessoas mortas e duas feridas. O responsável pelos disparos seria Radee Labeeb Prince, segundo a polícia local. O atirador, que provavelmente agiu sozinho, ainda está desaparecido e a polícia montou um cerco para tentar prendê-lo. Ele é considerado "armado e perigoso".

Por conta disso, a equipe técnica e parte do elenco de House of Cards teriam ficado "presos" no set de filmagens, que fica na área do cerco da polícia, que teria pedido para ninguém deixar o local por segurança.

A protagonista da série, Robin Wright, está no set nesta quarta, enquanto o colega, Kevin Spacey, está num dia de folga. A informação é do The Wrap, que conversou com o produtor da premiada série da Netflix, Dana Brunetti, que está em Los Angeles.

Cinco escolas na região também foram fechadas em meio ao cerco, como precaução.



Foto de Radee Labeeb Prince, suspeito de ter matado três pessoas e feirdo duas num ataque armado em Baltimore, próximo ao set de filmagens de 'House of Cards'