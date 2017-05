Filho de Sting passa mal no palco em São Paulo e é ajudado pelo pai

Uma cena estranha e comovente marcou os momentos de abertura do show de Sting, neste sábado, 6, no Allianz Parque. Seu filho, Joe Sumner, apareceu sozinho, com uma guitarra azul, para fazer a sessão apenas com voz e guitarra. Depois de tocar três músicas, começou a dar sinais de que não estava bem. Deixou de tocar uma canção no meio e se dirigiu ao fundo do palco, visivelmente passando mal.

Voltou ao microfone, retomou a música, mas seguiu com uma espécie de ânsia. Quando estava quase desistindo, Sting saiu dos bastidores e veio terminar a música a seu lado. O ainda pouco público que se acomodava aplaudiu e vibrou com a cena.

A assessoria de imprensa do show informou que a entrada de Sting no palco estava prevista, mas não soube explicar o que houve com Sumner. Joe Sumner e Sting deixaram o palco juntos para a apresentação da banda texana The Last Bandoleros. Sting seria a próxima atração.

