Filho de Meghan Markle e príncipe Harry será 'ousado', diz astróloga

Menino ou menina, o primeiro filho do príncipe Harry e de Meghan Markle será ousado e corajoso, e Harry será o mais paciente dos pais, afirma uma astróloga norte-americana. Se, como observadores da família real acreditam, Meghan der à luz no final de abril ou na primeira semana de maio, o bebê será do signo de Touro.

Mas alguns elementos astrológicos incandescentes também estão na equação. Júpiter está no meio de seu trânsito rumo a Sagitário, e Vênus entrará em Áries na semana que vem, disse a astróloga Charis Milona, de Los Angeles.

"Existe um grande alinhamento ardente", disse Charis depois de consultar suas tabelas astrológicas. "Estamos vendo a criança nascer com muitos componentes extrovertidos, ardentes, corajosos, com o brilho de uma super estrela."

Harry e Meghan, cujos títulos oficiais são Duque e Duquesa de Sussex, não informaram a data prevista do parto. Mas, durante uma visita em janeiro, Meghan disse a que estava grávida de seis meses. Na semana passada, o casal afirmou ter decidiu manter a privacidade quanto aos planos para a chegada do bebê.