Filho de Marcelo Rezende posta texto lido na missa de 7º dia do pai

Diego Esteves, filho de Marcelo Rezende, publicou uma linda homenagem ao pai, que morreu no dia 16 de setembro de 2017 de câncer no pâncreas e no fígado. O rapaz postou foto antiga ao lado do pai e um texto inédito do jornalista, lido pelos filhos em sua missa de sétimo dia.

O texto começa contando como Marcelo e a família moravam dentro de uma escola do Serviço de Assistência ao Menor na Ilha do Governador, no Rio. A residência ficava próxima ao aeroporto internacional Tom Jobim.

As aeronaves despertavam a imaginação do menino Marcelo e ele perguntava para a mãe, que trabalhava na Aeronáutica, o que se comia durante as viagens de avião. A mulher, no entanto, nunca tinha feito viagens de avião e não sabia responder.

"Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com a 'comida de avião'. Que decepção. A comida de minha mãe era milhões de vezes melhor", conta. Marcelo cresceu, se tornou jornalista e, segundo afirma no texto, chegou a fazer 54 viagens internacionais em um só ano.

Na parte mais emocionante do relato, Marcelo finaliza contando que tem um filho morando "em cada canto" e que eles vão viajar muito: "Antes que você me faça alguma pergunta, vou dizer logo: nós - você e eu - vamos viajar muito a partir de agora".

"Boa viagem meu pai", se despede Diego em sua postagem.

Em junho, Diego já havia feito uma homenagem ao pai em decorrência do Dia dos Pais, comemorado em alguns países do mundo no terceiro domingo do mês:

"A única luta que se perde é aquela que se abandona", disse Che Guevara, mas bem que poderia ter saído da boca do meu velho. Feliz dia dos pais"

