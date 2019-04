Filho de Arlindo Cruz compartilha foto que reflete momento de carinho entre pais

Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, publicou no Instagram uma foto que reflete um momento de carinho entre os pais. O cantor se recupera em casa de um acidente vascular cerebral (AVC) após ficar mais de um ano internado no hospital.

"Ela faz carinho nele, ele retribui e assim vivem esse amor lindo, intenso e eterno", escreveu ele na legenda da imagem que mostra o pai e a mãe, Barbara Cruz.

"Chegar do show e ver essa cena não tem preço! Mostra que o amor é o sentimento mais importante do mundo", completou.

Desde que o pai se internou devido ao AVC, e mesmo após a volta dele para casa, Arlindinho tem publicado mensagens de carinho e apoio a ele.

A família também compartilha vídeos que mostram a evolução de Arlindo Cruz. Em fevereiro, foi divulgado um em que o cantor tenta comer sozinho. "Pai, Deus está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Eu acredito no milagre! Meu pai está conseguindo", escreveu Arlindinho na ocasião.