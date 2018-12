Filha de Roberto Justus oferece chá de bebê luxuoso em São Paulo

Fabiana Justus está em contagem regressiva para a chegada das gêmeas Sienna e Chiara. A filha de Roberto Justus organizou um chá de bebê luxuoso para comemorar o momento ao lado de familiares e amigos.

Neste domingo, 9, diversas personalidades marcaram presença, como a ex-mulher de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro, e o marido César Tralli. "Que felicidade presenciar junto com meu amor esse momento lindo do chá das bebês", escreveu Ticiane na legenda da foto em que aparece com o marido César Tralli.

Em junho, Fabiana foi assaltada e fez um desabafo sobre a violência em São Paulo. "Susto desnecessário para uma grávida", disse na época

O chá de bebê das gêmeas de Fabiana Justus neste domingo foi luxuoso e teve como tema "sorvete". A decoração, em azul e rosa, teve objetos gigantes pelo jardim da casa, com direito a jogo de xícaras e um bolo de quatro andares. Confira:

