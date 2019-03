Filha de Luke Perry agradece pelo apoio recebido após morte do ator

Um dia após a morte do ator Luke Perry, a filha do ator publicou uma foto no Instagram em que aparece ao lado do pai para agradecer às pessoas pelo apoio dado a ela e à família.

Na legenda da imagem, Sophie Perry, de 18 anos, admitiu que não sabe bem como lidar com a situação, pois não é algo que se ensina na vida. Ela pediu paciência e disse ser grata pelas "centenas de mensagens bonitas e sinceras" que tem recebido.

"Muita coisa aconteceu comigo na semana passada. Tudo está acontecendo tão rápido. Eu consegui voltar do Malawi bem a tempo de estar aqui com a minha família e, nas últimas 24 horas, recebi uma enorme quantidade de amor e apoio", escreveu Sophie na rede social.

"Eu não consigo responder individualmente às centenas de mensagens bonitas e sinceras, mas eu as vejo e aprecio todos por enviarem positividade para minha família e para mim. Eu não tenho certeza sobre o que dizer ou fazer nesta situação, é algo que você nunca recebeu uma lição sobre como lidar, especialmente quando tudo está acontecendo aos olhos do público", comentou a jovem.

"Então, tenham paciência comigo e saibam que sou grata por todo o amor. Apenas sendo grata em silêncio", concluiu na publicação. Luke Perry morreu na última segunda-feira, 4, por causa de um acidente vascular cerebral (AVC).