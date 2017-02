Filha de Datena será capa da 'Playboy' de março

Leticia Wiermann Datena, filha do apresentador da Band José Luiz Datena, será capa da Playboy de março. "É isso, gente. Depois de 12 anos de namoro, casamos. Leticia Datena & Playboy, aguardem", escreveu no Instagram. A modelo e apresentadora tem 30 anos e já apareceu na revista em 2014, na seção Mulheres Que Amamos.

No post, ela se refere ao longo "namoro" com a Playboy. "A revista já tinha me convidado algumas vezes, na primeira eu tinha 18 anos, mas nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe as coisas se encaixaram e eu aceitei. Tenho certeza que faremos um trabalho lindo. Estou bastante ansiosa", disse Leticia à Playboy.

O ensaio será feito na semana de carnaval, em uma vinícula no Sul do Brasil, e a edição chega às bancas no fim de março.

