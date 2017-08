Filha de Chris Cornell canta em homenagem ao pai e Chester Bennington

Toni Cornell, uma das filhas do cantor Chris Cornell, que cometeu suicídio em maio deste ano, foi à TV dos EUA para prestar uma tocante homenagem ao pai. Ao lado da banda OneRepublic, a garota, de 12 anos, cantou a música Hallelujah, de Leonard Cohen, emocionando uma multidão que participava da gravação do programa Good Morning America, em Nova York, nesta sexta-feira, 4.

A homenagem de Toni não era apenas para Chris, porém. Além de perder o pai, a garota perdeu também, em julho, o seu padrinho, o vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, que também cometeu suicídio.

A escolha da música não foi por acaso. No funeral de Chris Cornell, Chester Bennington havia escolhido a canção de Leonard Cohen para homenagear seu grande amigo. Ryan Tedder, vocalista do OneRepublic, que dividiu os vocais com Toni Cornell, definiu Hallelujah como a "melhor canção escrita nos últimos 50 anos".

