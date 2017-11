'Ficou mais especial', diz Deborah Secco ao montar árvore de Natal com a filha

Com as festas de fim de ano chegando, as famílias se mobilizam para enfeitar o lar e deixar tudo com espírito natalino. Na casa de Deborah Secco, quem ficou responsável pela montagem da árvore de Natal foi a filha da atriz, Maria Flor, prestes a completar dois anos.

Ela gravou um vídeo da menina e disse que a tradição de montar a árvore de Natal é seguida à risca pela família. "E agora que a Maria Flor começa a entender o significado, ficou ainda mais especial. Foi lindo ver o encantamento dela com cada enfeite, cada luzinha, cada bichinho?", falou.

"Eu sei que tá cedo, mas não resisto, FELIZ NATAL PRA TODO MUNDO!!! Enchiiiii o stories de vídeos da Maria Flor 'montando' a árvore de Natal", contou a mamãe coruja.