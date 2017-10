Festival Vinílico, mostra 'A Era dos Games' e outros passeios

O Festival Vinílico reúne lojas de discos de vinil e marcas de vinhos e queijos artesanais - que poderão ser degustados durante o evento. A programação ainda inclui pocket shows de artistas como Marco Matolli (do Clube do Balanço) e Lulina. 18 anos. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (21), 13h/19h. R$ 60. Inf.: bit.ly/FestVin

1ª FliPUC

Com o tema Literatura Transversal, a festa literária da PUC organiza mesas de debate, com temas como Caminhos da Crítica - na 2ª (23), às 10h30 - e Literatura e Política - na 3ª (24), às 19h30. Uma seleção de livros terá descontos de até 50% e a banda The Painted Bird faz show de encerramento, na 4ª (25), às 20h30. PUC-SP. Campus Monte Alegre. R. Monte Alegre, 984, Perdizes, 3670-8085. 2ª (23), 3ª (24) e 4ª (25), 10h30/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/FLIPUC

BrooklinFest 2017

A festa de rua terá brincadeiras, como o cabo de guerra germânico, e danças típicas alemãs. Barracas vendem pratos alemães, árabes, peruanos e brasileiros. Exposições, corais e shows musicais, incluindo Marcelo Del Rio com a banda Os Empenhados, completam a programação, distribuída entre as ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, no Brooklin Paulista. Sáb. (21) e dom. (22), 10h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/BrookFest

A Era dos Games

Com os consoles e títulos de todas as gerações, a mostra do Barbican Centre de Londres reúne mais de 150 jogos históricos, como Pong, de 1972, e Spacewar, um dos primeiros games de computador. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 4933-6661. 11h/20h (4ª, 9h30/18h30; fecha 2ª). R$ 20 (até 5 anos, grátis). Até 12/11.

Casa Mário de Andrade

Na programação de aniversário do poeta Mário de Andrade, integrantes do Quilombo Sambaqui Samba de Bumbo apresentam O Samba de Bumbo e as Origens do Samba Paulista, homenagem ao estilo. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Sáb. (21), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/CasaMario

#InstaMarket

Na 2ª edição, a feira reúne cerca de 30 pequenos negócios nas áreas de acessórios, arte, beleza, decoração, moda e gastronomia. Workshops com o tema Instagram para Empresas ocorrem na 5ª (26), em sessões às 17h, 18h e 19h - inscrições devem ser feitas no site. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. 4ª (25), 12h/19h; 5ª (26), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/InstaMarketBR