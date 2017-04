Festival Universitário de Audiovisual prorroga inscrições para produções inéditas

Foram prorrogadas até o dia 12 de maio as inscrições para a 9ª edição do Festival Universitário de Audiovisual (FUA), premiando obras produzidas por estudantes universitários ou recém-formados de todo o Brasil. Neste ano o Festival distribuirá R$ 5 mil, R$ 1.600 e R$ 700 para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias em disputa.

Cada participante poderá concorrer somente com um trabalho por categoria ou subcategoria, onde serão avaliadas a narrativa, a linguagem e a estética dos vídeos e peças radiofônicas, buscando inovação, ousadia na exploração de temas e de técnicas.

A Mostra Competitiva acontece de 31 de agosto a 1º de setembro. A premiação está marcada para o dia seguinte. A ficha de inscrição está disponível no site da Fundação Estadual de Cultura de MS.

O Festival vem com um novo formato: “Esta edição tem categorias mais modernas, atualizadas e repaginadas, até o valor de premiação é muito maior visando a valorização do produtor audiovisual, além da proposta de oficinas para 2017”, conta a coordenadora do Núcleo de Audiovisual da Fundação, Lidiane Lima.

Nos últimos anos o FUA colaborou com o crescimento de produções audiovisuais no Estado, garantindo espaço para a produção independente e estimulando a formação de novos talentos no ramo, como Leo Coutinho, Essi Rafael, Thiago Moraes e outros.

“O Festival tem o intuito de estimular a produção local. Grandes nomes do nosso audiovisual passaram por ele. O fato de abrir para todo o Brasil com certeza estimula os produtores daqui a desenvolverem algo com mais criatividade e qualidade. Além do contato, a troca de experiência com gente de fora, é importante saber o que se produz além do Mato Grosso do Sul”, comentou a gerente de Difusão Cultural da Fundação de Cultura, Soraya Ferreira.

