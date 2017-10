Festival Pilantragi, Hermeto Pascoal e outros shows para conferir esta semana

A festa Pilantragi, que já ocupou vários espaços da cidade, faz sua primeira versão em formato de festival. Com nomes atuais da música brasileira, o Festival Pilantragi reúne shows, performances artísticas, exposição e feirinha - tudo ao ar livre.

Durante 11 horas de programação, haverá apresentações de Samuca e a Selva (13h), Bixiga 70 (14h15), Karina Buhr (15h45), Karol Conká (17h), Johnny Hooker (18h10) e Daniela Mercury (19h40).

Nos intervalos, a discotecagem fica por conta de DJs como Telefunksoul e Lia Macedo. Lá, ainda haverá uma "Roda Sensorial", vivência de Carol Ramos em que os participantes, de olhos vendados, manuseiam alguns elementos da natureza.

ONDE: Estádio Ícaro de Castro Mello. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, 2713-2828.

QUANDO: Sáb. (21), 11h/22h.

QUANTO: R$ 100/R$ 240.

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal e Big Band apresentam "Natureza Universal", novo álbum do instrumentista, que tem quase 70 anos de carreira. Ao lado de 20 músicos, ele interpreta "Viva o Gil Evans", "Choro Árabe", entre outras composições. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (21), 20h. R$ 80/R$ 100. Cc. e Cd.: todos.

Confira o roteiro musical desta semana:

Sábado (21)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Caetano toca com os três filhos, que se dividem nos instrumentos. No repertório, "Leãozinho", "Reconvexo" e "Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê ou Sertão". Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, tel. 3439-9312. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100/R$ 150 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos. Até 29/10.

Corte

Com dez músicas inéditas, a banda faz show de lançamento do primeiro álbum, homônimo. A novidade é fruto de parceria com artistas como o poeta arrudA e o compositor Tiganá Santana. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, tel. 3871-7700. Sáb. (21), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dudu Tsuda

O artista realiza show em comemoração ao lançamento do álbum "Bicicleta", uma alusão aos sons da Nova York dos anos 1970. O repertório inclui músicas do álbum "Le Son Par Lui Même". Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, tel. 2076-9700. Sáb. (21), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lucas Estrela

O músico paraense lança o segundo disco solo, "Farol". Com participação de Lucas Santtana e do Combo Cordeiro, a apresentação conta com elementos da música amazônica. Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, tel. 5082-2657. Sáb. (21), 23h. R$ 15/R$ 20. Cd.: M e V.

Natiruts

Com o lançamento do álbum "Índigo Cristal", a banda de reggae faz o primeiro show da nova turnê, que inclui 11 canções inéditas e outros sucessos. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel. 3864-5566. Sáb. (21), 23h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Odair José

O cantor de música romântica faz show com músicas de todo o seu repertório, misturando canções do último álbum, "Gatos e Ratos", e sucessos como "A Pílula", "Foi Tudo Culpa do Amor" e "As Noites que Você Passou Comigo". Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, tel. 2076-9700. Sáb. (21), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rod Hanna

A banda disco brasileira, acompanhada por orquestra sinfônica, apresenta o show "Disco in Concert", tocando suas músicas e releituras de outros sucessos do ritmo, como Gloria Gaynor, Donna Summer, Bee Gees e Daft Punk. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, tel. 2063-5087. Sáb. (21), 21h. R$ 80/R$ 210. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tita Parra e Mônica Salmaso

Em homenagem à cantora chilena Violeta Parra, que completaria 100 anos, Tita Parra e Mônica Salsamo apresentam os clássicos da artista. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333. Sáb. (21), 20h30. R$ 22. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

U2

A banda irlandesa apresenta a turnê "The Joshua Tree Tour 2017", que celebra o aniversário de seu clássico álbum, de 1987. Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. Sáb. (21), dom. (22) e 4ª (25), 19h. R$ 260/R$ 900.

Verônica Ferriani e Swami Jr.

Inspirada em registros de vídeo feitos por Verônica na Europa, a dupla apresenta o show "Diário de Viagem Cantado", que passa pelo cancioneiro brasileiro de várias épocas e pelo jazz. Teatro da Rotina (45 lug.). R. Augusta, 912, Cerqueira César, tel. 3582-4479. Sáb. (21), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xangai e Zé Geraldo

O violeiro baiano de música nordestina se encontra com o mineiro do rock. No repertório, os cantores apresentam canções como "Estampas Eucalol" e "Bolero de Isabel". Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel. 4003-6860. Sáb. (21), 22h30. R$ 50/R$ 110. Cd.: todos. Cd.: todos.

Domingo (22)

Lucas Santtana

Conhecido por seus arranjos eletrônicos, o cantor e compositor baiano apresenta o disco "Modo Avião" e canções de toda a carreira, como "Partículas do Amor", "Funk dos Brômanticos" e "Lycra Limão". Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, tel. 2523-9200. Dom. (22), 16h. Grátis.

Mestrinho

Músico desde os 12 anos de idade, o cantor e compositor de forró apresenta suas composições "Forró em Vitória" e "Serei pra ti", além das releituras de outros artistas do gênero musical, como Luiz Gonzaga e Elton Moraes. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Dom. (22), 19h. R$ 34. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

2ª (23)

Margareth Menezes

A cantora baiana apresenta o show "Rebeldia Nordestina", com canções de músicos nordestinos que ajudaram a criar a identidade musical brasileira, como Zé Ramalho, Alceu Valença e Raul Seixas. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, tel. 4003-5588. 2ª (23), 21h. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (24)

Daniel Boaventura

O show do artista conta com interpretações de músicas de cantores consagrados, como Roberto Carlos, Tom Jobim, Frank Sinatra e George Michael. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, tel. 3439-9312. 3ª (24) e 4ª (25), 21h. R$ 180/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Com influências do pop, jazz e rock, o cantor e compositor apresenta o repertório de sua carreira e do novo CD, "Flores e Cores". Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, tel. 2063-5087. 3ª (24), 21h. R$ 50/R$ 170. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pélico

No encerramento da turnê do álbum "Euforia", o cantor realiza covers de artistas como Marina Lima e Belchior, além de relembrar as composições de seus outros dois álbuns "O Último Dia de um Homem Sem Juízo" e "Que Isso Fique Entre Nós". Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (24), 21h. R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (25)

Mariana Aydar

Acompanhada de Cosme Vieira (sanfona), Feeh Silva (zabumba), Leo Mendes (cordas) e Leo Rodrigues (percussão), a cantora de MBP apresenta um show repleto de ritmos nordestinos, com foco no forró. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (25), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (26)

Ricardo Vignini, Tavito, Tuia e Guarabyra

No show "Encontro das Gerações do Folk Rock Rural", os artistas se reúnem para apresentar canções como "Rua Ramalhete", "Sobradinho" e "Pote Azul". Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel. 4003-6860. 5ª (26), 20h30. R$ 50/R$ 100. Cd.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Osesp: Alsop e Stutzmann

Marin Alsop rege concerto, com o Coro Acadêmico da Osesp e o Coro da Osesp. Nathalie Stutzmann (contralto) participa. No repertório, obras de Johannes Brahms e Richard Strauss. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, tel. 3367-9500. Sáb., (21), 16h30. R$ 46/R$ 213. Cc. e Cd.: todos.

Heitor Fujinami

O maestro rege a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, com repertório que inclui obras de Debussy, Beethoven, Wagner e Dvorák. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, tel. 3053-2100. Sáb. (21), 16h30. R$ 10/ R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

João Carlos Martins

O maestro e pianista rege uma apresentação musical com a Orquestra Bachiana Filarmônica e o Coro da Unibes, formado por jovens frequentadores do Centro da Criança e do Adolescente (CCA). No repertório, obras de Mascagni, Mozart e Brahms. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333. 3ª (24), 20h30. Grátis.

Saudades do Brasil

O pianista Marcelo Bratke e a Camerata Brasil apresentam o espetáculo multimídia "Saudades do Brasil", parte da série Concertos Brasileiros 2017, com repertório inspirado em obras de Claude Debussy, Heitor Villa-Lobos e Dorival Caymmi. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, tel. 4003-5588. 3ª (24), 21h. R$ 40/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Juvenil Heliópolis

Ao lado do Coral da Gente do Instituto Baccarelli, o grupo apresenta concerto com participação do violinista Justo Gutierrez e regência de Edilson Ventureli. Na parte da tarde, às 16h, os níveis intermediário e avançado do programa apresentam repertório com obras populares e eruditas, acompanhados pela pianista Juliana Ripke. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, tel. 3251-5644. Dom. (22), 11h e 16h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Matinais: Osesp e Peleggi

Valentina Peleggi rege concerto com Layla Köhler (oboé). No repertório, obras de Johannes Brahms e Richard Strauss. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (22), 11h. Grátis.

Osesp: Stutzmann e Meneses

Nathalie Stutzmann rege concerto com o violoncelista Antonio Meneses. No repertório, obra de Antonín Dvorák. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, tel. 3367-9500. 5ª (26), 21h. R$ 46/R$ 213. Cc. e Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (26), 10h. R$ 10.

Trio de Sopros

Com um oboé, clarinete e fagote, o Trio de Palhetas da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo apresenta repertório com cinco peças de Jacques Ibert, além de obras de Darius Milhaud, Isang Yun e Heitor Villa-Lobos. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, tel. 3661-6529. 4ª (25), 12h45. Grátis.