Festival Internacional do Chamamé anima o fim de semana em Rio Brilhante

O fim de semana promete bastante animação no município de Rio Brilhante. Isso porque o Centro Cultural do Chamamé realiza até este domingo (5) o 6º Festival Internacional do Chamamé. O projeto conta com financiamento do Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Cultura, Turismo Empreendedorismo e Inovação (Sectei) e do Fundo de Investimentos Culturais (FIC).

Grandes nomes desse estilo musical tão presente na cultura do nosso Estado estarão presentes no festival. O evento faz uma homenagem ao músico Maciel Correa e conta com apresentação de músicos consagrados como Dino Rocha, Dom Ramon, Marlon Maciel e Helinho do Bandaneon. Participam ainda os músicos Milagrito Blanco e Gisela e Ramon Asencio, da Argentina e a artista Miryan Beatriz, do Paraguai.

O chamamé tem como referência de origem a província de Corrientes na Argentina, com influências culturais dos indígenas Guaranis, dos criollos argentinos e dos imigrantes europeus. O estilo se difundiu pelo Brasil, principalmente em Mato Grosso do Sul e no Paraguai.

No Estado um dos primeiros artistas a popularizar o ritmo foi Zé Corrêa, ainda na década de 1950. Dom Ramon, que além de músico é o presidente do Centro Cultural, destaca a importância do Festival para manter as tradições e desenvolver o ritmo. “Além de ser importante para a cidade, o Festival ajuda a mostrar à população essa cultura tão rica e que precisa ser preservada”.

