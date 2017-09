Festival Internacional de Curtas de BH recebe filmes de 17 países

A 19ª edição do Festival Internacional de Curtas Metragem de Belo Horizonte (FestcurtasBH), aberta na noite de hoje (29), trará à capital mineira 147 filmes, distribuídos em 67 sessões. Nas mostras competitivas, há filmes de 17 países: Brasil, Espanha, China, França, México, Argentina, Estados Unidos, Índia, Marrocos, Polônia, Áustria, Alemanha, Turquia, Grécia, Portugal, Moçambique e Holanda. A programação vai até o dia 8 de outubro.

O festival reúne obras com reflexões sobre questões políticas e estéticas contemporâneas. Com exceção de filmes publicitários e institucionais, há curtas de todos os gêneros, com duração de até 40 minutos. A seleção foi realizada por uma comissão de cineastas, críticos e pesquisadores.

A edição deste ano do festival traz uma reflexão sobre “O que pode o cinema?”. A proposta é explorar produções que expressam de forma inquieta e inventiva temas da atualidade como política, memória, corpo, gênero e espaço urbano. O evento também recupera obras históricas pouco conhecidas, mas que dialogam com a atual situação política brasileira.

Há filmes para todas as faixas etárias. Dos 147 títulos, 46 participam das mostras competitivas em uma das três categorias: Minas, Brasil e Internacional. “Não pensamos as mostras competitivas como o lugar que simplesmente abriga os melhores filmes inscritos, mas como um desenho e uma articulação potente de filmes que é sempre circunstancial, pois estão vinculados a um determinado momento histórico”, disse a coordenadora de programação do FestcurtasBH, Ana Siqueira.

As outras 101 produções serão exibidas nas mostras Animação, Infantil, Juventude, Maldita, Engajamentos Contemporâneos, Atravessamentos do Presente e Extravasamentos.

Toda a programação é gratuita. As exibições ocorrerão no Cine Humberto Mauro e no Palácio das Artes, no centro da capital mineira. Além dos filmes, haverá seminários, oficinas, cursos, debates e shows.

Realizado pelo governo mineiro desde 1994, o FestcurtasBH é um dos principais eventos brasileiros de filmes de curta-metragem.

Veja Também

Comentários