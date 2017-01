Festival faz a conexão entre São Paulo e Rio

O selo de música independente Balaclava Records dá início às atividades ao vivo com o festival Conexão Rio/SP, a partir desta sexta-feira, 20. A proposta é, como o nome já indica, unir bandas de Rio de Janeiro e São Paulo.

A cada noite, até domingo, um grupo de cada Estado se apresentará no Centro Cultural de São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000).

Na sexta, 20, tocam Hierofante Púrpura (SP) e Ventre (RJ); no sábado, será a vez de Terno Rei (SP) e Bilhão (RJ) e, no domingo, por fim, se apresentam Holger (SP) e Do Amor (RJ). Os shows têm início às 19h, na sexta e sábado, e às 18h, no domingo.

Os ingressos custam de R$ 20, para uma noite, R$ 30 para duas e R$ 40 para garantir a entrada em todo o festival.

