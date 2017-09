Festival em Três Lagoas abre inscrições gratuitas para grupos de dança amadores

O Festival Dança Três, que acontece na cidade de Três Lagoas em outubro, recebe inscrições para a Mostra Aberta, que vai contar com apresentações de grupos de dança amadores de Mato Grosso do Sul e São Paulo. O projeto será realizado por meio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura do Estado (FCMS), Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) e do Governo do Estado de MS, em parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

O Festival Dança Três nasceu com o propósito de conectar Mato Grosso do Sul e São Paulo por meio de três frentes de atuação: a fronteira, a formação e o fazer artístico. Será realizado em Três Lagoas, fronteira entre estes dois Estados, de 27 a 29 de outubro, pela Arado Cultural. Serão realizados encontros, coreografias, apresentações, oficinas, debates e reflexões sobre dança.

O Festival, que neste ano chega a sua terceira edição, abrange todas as linguagens e expressões da dança. Além da Mostra Aberta, integram a programação: uma Mostra Profissional (com apresentações de quatro companhias de dança convidadas), quatro Oficinas de Formação em Dança, criação de textos críticos sobre as apresentações da Mostra Aberta (que serão publicados no blog do evento), intervenções urbanas e apresentações de rua. Toda programação é gratuita.

Na edição deste ano a expectativa é contar com a apresentação de 150 bailarinos dos dois Estados, atingir, diretamente, 3 mil pessoas nas apresentações e, indiretamente, 20 mil com as ações de divulgação. Somado a isso, espera-se envolver 200 pessoas nas rodas de discussão e capacitar 150 participantes em 18 horas de oficinas.

Além de promover a formação, o debate e reflexão sobre dança e, levar ao palco apresentações culturais, o Festival busca celebrar os 40 anos de Mato Grosso do Sul. Diante disso, neste ano, a organização convidará grupos de danças étnicas que compõem a multiculturalidade do Estado.

As primeiras edições do Festival Dança Três aconteceram em 2013 e 2014. Envolveram cerca de 420 bailarinos amadores e profissionais, gestores, produtores e equipe de apoio; 300 participantes nas oficinas e, diretamente, 3.600 espectadores. Confira como foram as edições anteriores no blog.

O Festival Dança Três acontece de 27 a 29 de outubro em Três Lagoas. As inscrições para a Mostra Aberta, que selecionará companhias e grupos amadores de MS e SP para apresentações, são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 01 de outubro pelo link. Companhias e grupos serão selecionados por meio de convocatória.

Mais informações pelo telefone (67) 9 9295-7802.

