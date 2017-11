Festival em SP debate temas contemporâneos

Em outubro, o MECA lançou um trio de festivais que promove a simbiose entre música e arte, além de resgatar a origem da plataforma multicultural ao colocar em evidência novas cenas musicais. O projeto, que teve início em Porto Alegre, chega a São Paulo nesta quinta-feira, 2, com foco em bate-papos sobre temas contemporâneos, como os rumos da política ou o espaço da liberdade no universo da arte. Depois, segue para o Rio de Janeiro, no dia 4. Na capital paulista, o evento será realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS), das 12h às 21h, com entrada gratuita. Na programação musical, está confirmada Nomi Ruiz, headliner do MECAUrca. A norte-americana ficou conhecida por sua passagem pelos vocais do coletivo Hercules and Love Affair.

