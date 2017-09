Festival de orquestras em Brasilia celebra cultura popular

Com oito orquestras, a segunda edição do Festival de Orquestras Populares começou na noite de hoje (6) em Brasília e segue até sexta-feira (8), no estacionamento da Caixa Cultural. O festival tem a participação de grupos instrumentistas do Distrito Federal e de estados como São Paulo, Pernambuco e Bahia.

As orquestras convidadas apresentarão arranjos musicais representativos de suas linguagens sonoras com expressões contemporâneas das tradições populares brasileiras. Segundo o maestro Proveta, da Banda Mantiqueira (SP), o festival traz histórias de pessoas que estão ligadas diretamente à cultura e à educação. “Essas bandas que estão aqui são bandas que trazem assuntos comuns, que dizem respeito à ancestralidade, à origem desse país, à origem das pessoas e suas histórias.”

Estão na programação do festival a Orquestra Popular do Recife, Banda Sinfônica de Sobradinho e a Orquestra Popular Candanga, Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz, Banda Mantiqueira, Orquestra de Cavaquinhos de Brasília, Funqquestra, Maestro Forró, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e a Orquestra Popular Marafreboi.

A organização do festival espera receber mais de 10 mil pessoas nos três dias do evento.

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço

Veja Também

Comentários