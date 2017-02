Festival de Música Substelar que acontece em março vai ser lançado neste domingo

No dia 19 de fevereiro, domingo, a partir das 17 horas, acontecerá no Burger Rocks o lançamento do Festival Substelar, que contará com as bandas Rivers, Banda Muchileiros, Lynks Brasil, Whisky De Segunda, Marina Dalla, The Black Coma, Miguellito Jazz Band e Substelar – Planemo.

O evento será realizado no Blues Bar no dia 18 de março, idealizado por Alexandre Artioli, que acredita que “as pessoas veem que quando nos conectamos, somos mais fortes e conseguimos mudar o mundo que nos rodeia. A grande ideia por trás do festival é simplesmente gerar conexão entre as bandas, entre o público e com isso ajudar quem realmente precisa”.

The Black Coma é uma das bandas que participam do Festival

A festa será recheada de bandas conhecidas da cidade, gente que está no palco a mais de 10 anos e a oportunidade de mostrar o trabalho autoral dessas bandas é a grande atração da noite. Segundo Marina Dalla, “essa oportunidade é pioneira e perfeita para eu cantar minhas músicas”.

A produção do Festival Substelar é das produtoras Estúdio Musaka e Who? Music.

Serviço:

Lançamento Festival Substelar

Quando: 19 de fevereiro a partir das 17h

Onde: Burger Rocks, Rua Antonio Maria Coelho, 4554, Santa Fé

Valor: R$ 5,00 couvert artístico

