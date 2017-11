Festival de Música Escolar encerra inscrições nesta sexta-feira

O Festival tem como meta incentivar a participação coletiva, criação, liberdade de expressão e integração dos alunos da Capital - Divulgação

Em comemoração aos 40 anos de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o colégio Liceu, apresenta o 3º Festival de Música Escolar Morena (Fesmorena). Dele poderão participar alunos de 7 a 16 anos, com músicas autorais ou paródia, de todas as escolas de Campo Grande. As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até sexta-feira (10).

O Festival tem como meta incentivar a participação coletiva, criação, liberdade de expressão e integração dos alunos da Capital. Não há limite para o número de composições a serem inscritas por aluno, porém na etapa final, cada intérprete irá concorrer com apenas uma música.

Serão selecionadas 12 músicas para a apresentação final, que acontecerá no dia 20 de novembro de 2017, às 18h, no teatro Glauce Rocha. Cada jurado avaliará a música inscrita de acordo com os seguintes critérios: letra, afinação, ritmo, interpretação, música, harmonia e arranjo. A premiação deste ano será a seguinte:

1º Lugar: 1 Violão autografado pela Banda Jota Quest + R$1.500,00 + Troféu;

2º Lugar: curso para músicos iniciantes no IMP (Instituto de Música Popular) + R$750,00 + Troféu;

3º Lugar: R$400,00 + Troféu.

O regulamento e a ficha de inscrição se encontram disponíveis na fanpage do colégio Liceu. As inscrições para o festival deverão ser encaminhadas para o colégio Liceu, na rua Ricardo Brandão, 77, Vila Sobrinho, CEP 79110-030, Campo Grande – MS, ou pelo e-mail fesmorena@gmail.com. Mais informações no telefone (67) 33618974.