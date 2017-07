Festival de Música é destaque em Campo Grande no Festival de Arte e Cultura do IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas até agosto para a edição 2017 do Festival de Arte e Cultura, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Jardim. A página oficial do evento pode ser acessada pelo link www.ifms.edu.br/arteecultura.

Na Capital, o destaque da programação é o Festival de Música, que será realizado no dia 11 de agosto, no Teatro Glauce Rocha.

Ao todo, são disponibilizadas 12 vagas. Podem se inscrever para apresentações musicais os servidores, estudantes e egressos do campus, acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e alunos de ensino médio das escolas da rede pública estadual de Campo Grande. O edital com todas as regras está disponível na página do evento.

A participação é aberta a grupos, bandas e intérpretes, com músicas de gêneros e estilos livres, nacionais ou internacionais. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 4 de agosto, por meio de ficha de inscrição online.

Os vencedores serão premiados com medalhas e troféus. Todos os participantes receberão, ainda, certificado.

Além do Festival de Música, também estão previstas outras atividades na Capital, de 7 a 12 de agosto, como visitas a museus e apresentações culturais. A programação completa também consta na página do evento.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail arteecultura.cg@ifms.edu.br.

Dourados – Visando fortalecer a identidade cultural e o despertar para a autoria na produção das expressões artísticas, o Campus Dourados também está com inscrições abertas para o Festival no município,

São previstas cinco modalidades artísticas: Música, Crônica Narrativa, Dança, Poesia e Desenho. Os candidatos podem concorrer na categoria estudantil – voltada a estudantes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) ou Ensino Médio de escolas públicas ou privadas da região de Dourados – ou na categoria livre, destinada àqueles que não comprovem vínculo estudantil com a Educação Básica.

A idade mínima para a inscrição, em ambas as modalidades, é de 12 anos. Demais requisitos e temas de cada modalidade artísticas estão dispostos no regulamento.

Os interessados devem se inscrever até 13 de agosto, também na página do evento.

Além de medalhas e troféus, os primeiros colocados irão ganhar como prêmios a publicação da crônica, desenho ou poesia, gravação da faixa musical ou gravação do videoclipe (modalidade videoclipe).

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, sendo facultativa a entrega de 1 kg de alimento não perecível, que será doado a instituições de caridade de Dourados.

O e-mail para contato é arteecultura.dr@ifms.edu.br.

Jardim – O Festival do Campus Jardim prevê concursos culturais em cinco categorias: audiovisual; dança; pintura, desenho e fotografia; música; e literatura (poemas, contos e crônicas).

Podem se inscrever gratuitamente até 5 de agosto estudantes e moradores do município e região. O acesso ao sistema de inscrições está disponível na página do evento, assim como o regulamento com todas as regras.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão medalha, certificado e brinde.

O evento será realizado de 22 a 26 de agosto. Além do campus, as atividades também serão promovidas no Centro de Convenções e no Centro de Atendimento ao Turista.

O contato com a comissão organizadora pode ser feito pelo e-mail festivaldearteecultura2017@gmail.com.

Demais locais – Em agosto, o Festival de Arte e Cultura 2017 também será realizado pelo Campus Nova Andradina, entre os dias 9 e 11. As atividades são abertas à comunidade externa e serão realizadas no campus local da UFMS.

O cronograma se encerra em setembro, nos campi Aquidauana, Corumbá, Coxim e Ponta Porã. A programação local será divulgada posteriormente.

O Campus Naviraí foi o primeiro a receber o evento neste ano, em maio.

O auxílio financeiro total disponibilizado pela instituição para realização do evento foi de aproximadamente R$ 108 mil.

Em 2016, o IFMS promoveu o Festival de Arte e Cultura em sete campi. Foram realizadas exposições de arte e artesanato, mostras fotográfica e de desenhos, varal de poesia, show de talentos, apresentações musicais, além de palestras e diversas oficinas artísticas. O total de fomento destinado ao evento no ano passado foi de R$ 67 mil.

Veja Também

Comentários