Festival de Música das rádios MEC e Nacional do Rio abre inscrições

Começam hoje (10) as inscrições para o Festival de Música das Rádios MEC e Nacional do Rio de Janeiro. O festival foi criado para promover a música autoral no estado e ampliar as oportunidades para artistas independentes. Neste ano, o evento homenageia o músico e compositor Tom Jobim, que completaria 90 anos. “Tom Jobim se identifica com o festival porque era um compositor que transitava por todos os estilos”, diz o gerente da Rádio MEC, Thiago Regotto. “Além disso, a imagem da música brasileira é muito lembrada pela obra do maestro”.

Neste ano, foram criados novos prêmios segmentados pelos perfis de programação das emissoras. “A gente identifica que o festival é uma extensão das rádios, porém ainda existiam segmentos com que trabalhamos na programação e não estavam contemplados”, explica Regotto. As novas categorias são Prêmio Rádio Nacional de Melhor Samba de Roda, Música Regional Nordestina e Melhor Música Infantil. Segundo Regotto, a novidade contribui para o fomento de estilos muito presentes na programação das Rádios MEC e Nacional. “É uma forma de dialogar mais com o público”, afirma.

Junto com as antigas – Melhor Canção; Melhor Música Instrumental; Melhor Intérprete de Música Instrumental; Melhor Música Clássica; Melhor Intérprete de Música Clássica; Melhor Intérprete Vocal; Melhor Música Voto Popular –, serão dez categorias no festival.

Os interessados têm até o dia 26 de maio para se inscrever. Os candidatos também devem entregar nas sedes das emissoras o formulário impresso e assinado; cópias do RG e do CPF; comprovante de residência; dois CD’s com as cópias das músicas e as devidas identificações, além de uma cópia da letra de cada música inscrita (em caso de música com letra).

O material deve ser entregue no seguinte endereço: Avenida Gomes Freire, 474, Lapa, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.231-015, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Etapas

O festival será realizado em cinco etapas: publicação de edital e período de inscrições, pré-seleção de músicas semifinalistas para veiculação nas rádios, seleção das finalistas, votação pela Internet e divulgação dos vencedores.

Cada participante poderá se inscrever com até duas músicas por modalidade, com o limite de seis composições por inscrito. Podem participar da disputa os músicos e compositores que residirem no estado do Rio de Janeiro há, pelo menos, dois anos.

Os inscritos serão avaliados tanto pelo público, na internet, quanto por uma comissão julgadora. Em setembro, os 18 finalistas participarão de um programa especial que será veiculado nas rádios Nacional do Rio de Janeiro (AM 1130 KHz) e MEC (AM 800 KHz/FM 99,3 Mhz).

