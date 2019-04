Festival de Inverno de Bonito será de 25 a 28 de julho e editais saem nos próximos dias

Campo Grande (MS) – A 20ª edição do Festival de Inverno de Bonito acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho, conforme anunciou a presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (11.4), durante audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do município, onde foram discutidos detalhes sobre o evento.

Mara também confirmou que os editais para seleção de artistas regionais nas áreas da música, dança, teatro, circo, cinema e artes visuais, devem sair em poucos dias: “O processo está sendo avaliado pelo setor jurídico e será publicado em diário oficial em breve, para que haja tempo hábil e que todos os artistas de Mato Grosso do Sul, nas mais diferentes modalidades, possam participar”, afirmou.

Durante a audiência pública, representantes da classe artística, trade turístico, prefeitura, Câmara de Vereadores, comerciantes e população em geral, puderam fazer suas reivindicações e apontar medidas que podem colaborar para o sucesso do evento.

Entre os principais pedidos, está a participação ainda maior da comunidade local no festival. O diretor-geral da Fundação de Cultura, Max Freitas, garantiu que essa é uma prioridade da atual gestão: “Utilizar a mão de obra local reforça a economia de Bonito e região, além de baratear os custos do evento, uma vez que não são necessários gastos como transporte e hospedagem quando se trata de trabalhadores oriundos do município “, confirmou.

Mara Caseiro e o prefeito de Bonito, Odilson Arruda Soares, reforçaram esse discurso, destacando que o momento econômico é de contenção, tanto em Mato Grosso do Sul, quanto no país. Dessa forma, é preciso otimizar os recursos e utilizá-los de maneira inteligente.

“Foi uma determinação do governador Reinaldo Azambuja que se promova o festival com a mesma qualidade que ele apresentou em suas últimas edições, envolvendo a comunidade local e promovendo o nome do município e de nosso Estado em âmbito nacional e internacional. E é isso que vamos fazer, com responsabilidade e respeito aos recursos”, reforçou Mara Caseiro.

Da audiência pública, participaram vereadores, secretários municipais, técnicos e gerentes da Fundação de Cultura, com o objetivo de esclarecer dúvidas e recolher sugestões para o festival, além de membros do Fórum Municipal de Cultura de Bonito, que representam a classe artística e a comunidade.

Fernanda França – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.