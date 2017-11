Festival de dança contemporânea tem apresentações gratuitas no Rio de Janeiro

Espaços culturais do Rio de Janeiro, como o Circo Voador e a Escola de Artes Visuais do Parque Laje, serão ocupados a partir de hoje (3) por espetáculos de dança contemporânea que fazem parte do Festival Panorama.

O primeiro módulo da programação vai até o dia 12 de novembro e tem apenas apresentações gratuitas ou com ingressos de até R$ 20. O festival retorna com mais dois módulos, em dezembro e janeiro.

Participam do festival companhias de dança internacionais e brasileiras. As nacionais participam pela primeira vez da mostra Panorama.br, que estreia este ano e reunirá dez grupos de diversas partes do país.

No primeiro dia, a programação terá o espetáculo suíço Sing The Positions, que se apresenta às 19h no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Humaitá. A entrada custa R$ 20 a coreografia reune dois bailarinos durante 50 minutos, em um jogo de músicas e texturas sonoras. A classificação etária é livre.

Em seguida, o centro cultural recebe o espetáculo argentino Daimón, às 21h, em que uma boxeadora profissional dança uma coregrafia que representa constante estado de luta contra um inimigo indefinido. A classificação etária é de 12 anos.

A programação gratuita começa amanhã (4) na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, no Jardim Botânico, com a performance One One One, em que os dançarinos tentam transformar as emoções do público em coreografias. A classificação etária é livre, e o espetáculo começa às 10h, com a previsão de durar duas horas.

Além dos espetáculos, o festival terá no dia 6 um debate sobre liberdade de expressão e direito, que será realizado no Salão Nobre da seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), às 13h. A classificação etária é 18 anos e a entrada é franca.